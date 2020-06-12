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12 червня • оновлено в 22:19
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У МФВ спрогнозували, через скільки років Україна вийде з коронавірусної кризи

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На відновлення економіки України після спаду через пандемію коронавірусу може знадобитися до 3-4 років.

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Такий прогноз оприлюднили експерти Міжнародного валютного фонду після схвалення програми фінансової підтримки країни, передає Bloomberg.

"Згідно з базовими показниками, прогнозується, що темпи економічного зростання будуть збільшуватися поступово протягом наступних років до 4% із досягненням подальшого прогресу в здійсненні структурних реформ.

Очікується, що обсяг виробництва не досягне докризового рівня до 2023-2024 року", – йдеться у прогнозі.

У МВФ дали прогноз на відновлення економіки України після пандемії

У МВФ дали прогноз на відновлення економіки України після пандемії

Колаж

Зазначається, що МФВ посилається в прогнозі на стійкі ризики, пов'язані з COVID-19, обмежений бюджетний простір уряду і слабкий споживчий попит.

У 2021 році Україна додасть до ВВП 1,1%. Скорочення ВВП у поточному році склало 8,2%.

Крива падіння ВВП в Україні

Крива падіння ВВП в Україні

Bloomberg

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повністю отримала перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів 12 червня. Гроші направили в країну ще 10 червня.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
ВВП МВФ Економіка України карантин
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