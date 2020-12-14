Україна виграла суд з ЄС, але з умовами: як Карпати опинилися в європейських магазинах і що зміниться

Україна виграла арбітражну суперечку з ЄС. Там намагалися довести, що заборона на вивіз лісу-кругляка з країни порушує Угоду про асоціацію. Однак арбітражна група вирішила, що таке обмеження – право держави на захист своїх національних інтересів. Водночас сам мораторій потребує вдосконалення.

Про те, чому ЄС вигідно купувати український ліс і що вирішив суд, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Яке рішення ухвалив Арбітраж і що він дасть?

Більшість українців вітало підписання Асоціації з ЄС, але в результаті не звернули увагу на цілу низку невигідних для нас положень угоди, розповідає екснардеп Микола Томенко. Він був одним з авторів рішення заборонити вивозити з країни ліс-кругляк і, за його словами, через це позбувся місця в парламенті.

Це рішення в суді намагався скасувати ЄС. Їм вигідно купувати сировину і вже у своїх країнах виробляти, наприклад, меблі. Але Арбітраж зайняв позицію України: він визнав законною заборону на вивіз лісу-кругляка, але водночас уточнив, що саме рішення потрібно вдосконалити.

"Рішення арбітражного суду – важливе для нас. Ліс наш, і це доведено судом. Я згадую, скільки ми пройшли опору з боку уряду Яценюка... За ставленням прем'єрів до експорту лісу можна сказати, чиї інтереси вони відстоювали: міжнародних компаній або держави. І якщо вони за міжнародні компанії, то, може, їм там і працювати", – розповів Томенко в коментарі OBOZREVATEL.

За словами політика, наступним кроком має стати створення електронних реєстрів, за допомогою яких можна буде в режимі онлайн простежити всю вирубку, переміщення. "Ми законом передбачили електронні реєстри, які мали фіксувати весь ринок. Ми вимагали від Кабміну необхідну програму, Кабмін не підготував", – каже Томенко.

А ось в Єврокомісії оцінили результати спору по-своєму. Мовляв, головне – мораторій потрібно міняти. Тому Україні варто негайно його зняти. "Остаточне рішення комісії із врегулювання суперечок, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, встановило, що українська заборона на експорт усієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію. Отже, очікується, що Україна скасує заборону на експорт якомога швидше", – заявили на сайті Єврокомісії.

Незаконна вирубка лісів триває, а проблему ще треба буде розв'язати

Україна може заробити 40 млрд доларів, якщо перестане вивозити свій ліс за кордон і почне виробляти меблі всередині країни, заявив на презентації аудиту прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Отримати таку суму можна буде за 10 років роботи. Зазначимо, держава заборгувала всім іноземним кредиторам близько 42 млрд доларів. Ці гроші брали всі попередні уряди. І якби хоча б один із них зміг повністю розв'язати проблему лісів, можливо, нині б Україна змогла жити без гігантських кредитів.

Проблема вирубки лісів має три складники:

Корупція і бандитизм. Без схвалення місцевих чиновників і контролювальних органів масштабної незаконної вирубки бути не може. Маленький приклад – начальник Львівського обласного управління лісового господарства Анатолій Дейнека. Офіційно він на двох роботах заробляє 25 тис. грн, а його дружина володіє компанією "Грінвуд", яка займається оптовою торгівлею лісоматеріалів. Пара за невисокого "білого" доходу живе в будинку площею понад 500 квадратів, задекларувала понад мільйон гривень заощаджень. І нікого не бентежить, що чоловік за службовими обов'язками повинен берегти ліс, а дружина – продавати його.

Анатолій Дейнека за службовими обов'язками повинен берегти ліс Львівська ОДА

До речі, дуже часто чиновники тільки формально переписують фірми на своїх дружин, щоб нібито позбутися конфлікту інтересів.

Економічні втрати. Україна могла б самостійно переробляти деревину в готові вироби: меблі, складові конструкцій і т.д. Замість цього довгі роки, легально і контрабандою, з країни вивозять дешеву сировину. Ліс рубають, порушуючи всі екологічні вимоги. Потім під виглядом дров експортують ліс-кругляк.

Як стверджує британська організація Earthsight, контрабандний український ліс опісля використовують для виготовлення меблів, наприклад, компанією IKEA. "Українські ліси повністю перебувають у державній власності, страждають від епідемії незаконного господарювання. Під підозру потрапляють 40% лісоматеріалів на суму 1 млрд євро, які щорічно відвантажуються в ЄС", – йдеться в публікації. За їхніми оцінками, саме Державне агентство лісових ресурсів України перебуває в центрі проблеми.

Проблеми ІКЕА з українською деревиною не обмежуються буковими стільцями. Більшість товарів із дерева – зокрема меблі, полиці та кухонні шафки – виготовляються з дешевих плитоматеріалів, покритих шпоном або меламіном. Другий у світі за величиною виробник таких плит – і важливий постачальник ІКЕА – це компанія під назвою Egger.

Протягом 2019 року вона імпортувала деревину від українських постачальників майже на 2 мільйони доларів. Ці постачальники не раз були суб’єктами кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконними рубками та незаконною торгівлею деревиною. Одного з них, лісгосп у Чернівецькій області в Українських Карпатах, у 2018 році за такі дії оштрафували на сотні тисяч доларів.

Екологічні втрати. Такими темпами вже в найближчі 10 років Україна ризикує втратити більшу частину своїх лісів. А це не тільки матеріали для паперової та меблевої промисловості, але й кисень, життя величезної кількості птахів і тварин, які живуть у лісі.

Якщо не почати жорстко карати всіх чиновників, які пов'язані зі схемами вивезення лісу, не поліпшити систему контролю й не налагодити електронний облік, навіть із рішенням ЄС про законність заборони на вивезення лісу ситуація на краще не зміниться.