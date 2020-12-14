Україна виграла суд з ЄС, але з умовами: як Карпати опинилися в європейських магазинах і що зміниться

Україна виграла арбітражну суперечку з ЄС. Там намагалися довести, що заборона на вивіз лісу-кругляка з країни порушує Угоду про асоціацію. Однак арбітражна група вирішила, що таке обмеження – право держави на захист своїх національних інтересів. Водночас сам мораторій потребує вдосконалення.

Про те, чому ЄС вигідно купувати український ліс і що вирішив суд, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Більшість українців вітало підписання Асоціації з ЄС, але в результаті не звернули увагу на цілу низку невигідних для нас положень угоди, розповідає екснардеп Микола Томенко. Він був одним з авторів рішення заборонити вивозити з країни ліс-кругляк і, за його словами, через це позбувся місця в парламенті.

Це рішення в суді намагався скасувати ЄС. Їм вигідно купувати сировину і вже у своїх країнах виробляти, наприклад, меблі. Але Арбітраж зайняв позицію України: він визнав законною заборону на вивіз лісу-кругляка, але водночас уточнив, що саме рішення потрібно вдосконалити.

"Рішення арбітражного суду – важливе для нас. Ліс наш, і це доведено судом. Я згадую, скільки ми пройшли опору з боку уряду Яценюка... За ставленням прем'єрів до експорту лісу можна сказати, чиї інтереси вони відстоювали: міжнародних компаній або держави. І якщо вони за міжнародні компанії, то, може, їм там і працювати", – розповів Томенко в коментарі OBOZREVATEL.

За словами політика, наступним кроком має стати створення електронних реєстрів, за допомогою яких можна буде в режимі онлайн простежити всю вирубку, переміщення. "Ми законом передбачили електронні реєстри, які мали фіксувати весь ринок. Ми вимагали від Кабміну необхідну програму, Кабмін не підготував", – каже Томенко.

А ось в Єврокомісії оцінили результати спору по-своєму. Мовляв, головне – мораторій потрібно міняти. Тому Україні варто негайно його зняти. "Остаточне рішення комісії із врегулювання суперечок, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, встановило, що українська заборона на експорт усієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію. Отже, очікується, що Україна скасує заборону на експорт якомога швидше", – заявили на сайті Єврокомісії.

Україна може заробити 40 млрд доларів, якщо перестане вивозити свій ліс за кордон і почне виробляти меблі всередині країни, заявив на презентації аудиту прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Отримати таку суму можна буде за 10 років роботи. Зазначимо, держава заборгувала всім іноземним кредиторам близько 42 млрд доларів. Ці гроші брали всі попередні уряди. І якби хоча б один із них зміг повністю розв'язати проблему лісів, можливо, нині б Україна змогла жити без гігантських кредитів.

Проблема вирубки лісів має три складники:

Корупція і бандитизм. Без схвалення місцевих чиновників і контролювальних органів масштабної незаконної вирубки бути не може. Маленький приклад – начальник Львівського обласного управління лісового господарства Анатолій Дейнека. Офіційно він на двох роботах заробляє 25 тис. грн, а його дружина володіє компанією "Грінвуд", яка займається оптовою торгівлею лісоматеріалів. Пара за невисокого "білого" доходу живе в будинку площею понад 500 квадратів, задекларувала понад мільйон гривень заощаджень. І нікого не бентежить, що чоловік за службовими обов'язками повинен берегти ліс, а дружина – продавати його.

До речі, дуже часто чиновники тільки формально переписують фірми на своїх дружин, щоб нібито позбутися конфлікту інтересів.

Економічні втрати. Україна могла б самостійно переробляти деревину в готові вироби: меблі, складові конструкцій і т.д. Замість цього довгі роки, легально і контрабандою, з країни вивозять дешеву сировину. Ліс рубають, порушуючи всі екологічні вимоги. Потім під виглядом дров експортують ліс-кругляк.

Як стверджує британська організація Earthsight, контрабандний український ліс опісля використовують для виготовлення меблів, наприклад, компанією IKEA. "Українські ліси повністю перебувають у державній власності, страждають від епідемії незаконного господарювання. Під підозру потрапляють 40% лісоматеріалів на суму 1 млрд євро, які щорічно відвантажуються в ЄС", – йдеться в публікації. За їхніми оцінками, саме Державне агентство лісових ресурсів України перебуває в центрі проблеми.

Проблеми ІКЕА з українською деревиною не обмежуються буковими стільцями. Більшість товарів із дерева – зокрема меблі, полиці та кухонні шафки – виготовляються з дешевих плитоматеріалів, покритих шпоном або меламіном. Другий у світі за величиною виробник таких плит – і важливий постачальник ІКЕА – це компанія під назвою Egger.

Протягом 2019 року вона імпортувала деревину від українських постачальників майже на 2 мільйони доларів. Ці постачальники не раз були суб’єктами кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконними рубками та незаконною торгівлею деревиною. Одного з них, лісгосп у Чернівецькій області в Українських Карпатах, у 2018 році за такі дії оштрафували на сотні тисяч доларів.

Екологічні втрати. Такими темпами вже в найближчі 10 років Україна ризикує втратити більшу частину своїх лісів. А це не тільки матеріали для паперової та меблевої промисловості, але й кисень, життя величезної кількості птахів і тварин, які живуть у лісі.

Якщо не почати жорстко карати всіх чиновників, які пов'язані зі схемами вивезення лісу, не поліпшити систему контролю й не налагодити електронний облік, навіть із рішенням ЄС про законність заборони на вивезення лісу ситуація на краще не зміниться.