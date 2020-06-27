Україна відновиться після кризи тільки в 2024-му, – МВФ

Україні знадобиться чотири роки, щоб повернутися на рівень економіки 2019-го. А важливі умови для відновлення зростання – боротьбі з корупцією і реформа податкової та митної служб.

Про це на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, йдеться в повідомленні прес-служби ЄБА. Так, в наступному році економічна ситуація частково покращиться, однак, навіть в кінці 2021-го рівень ВВП буде приблизно на 6% нижче, ніж в 2019-му. За попередніми оцінками, Україна повернеться до докарантінному рівня розвитку лише в 2024-му.

"Серед довгострокових цілей – боротьба з корупцією, реформування інститутів органів стягнення – податкової та митної служб (зокрема, шляхом створення єдиних юросіб), впровадження судової реформи, сприяння приватизаційному процесу, розвиток фінансового сектора. Важливо поєднати ефективні короткострокові заходи, спрямовані на швидке відновлення економіки, зі збереженням структурних реформ, які триватимуть протягом тривалого часу", – заявив Йоста Люнгман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів направив до України ще 10 червня. Гроші надійшли на рахунок 12 червня.

Україна представила стратегію дій до 2023 року, головним завданням якої визначили відмову від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови по кредитній програмі stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.