Україна входить у глобальну економічну кризу, викликану поширенням нового китайського коронавірусу в світі.

Про це на брифінгу в середу, 11 березня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "РБК-Україна". "Україна фактично стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах уже початок фінансово-економічної кризи", – зазначив він.

Прем'єр наголосив, що країна більше підготовлена, ніж це було в 2008 році. В Україні, за його словами, як ніколи висока ліквідність у банках.

Україна входить в економічну кризу – Шмигаль hyser.com.ua

"У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас щодо бюджетного курсу, який запланований (27 грн/$). У нас досить позитивний діалог із МВФ, ми домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов", – додав він.

Шмигаль заявив, що для нового траншу залишилося виконати дві з восьми вимог МВФ. Планується, що вони будуть реалізовані в найближчі кілька тижнів.

Крім того, за його словами, для експортерів відкриваються нові можливості. "З одного боку, це кризові речі. З іншого боку, це можуть бути можливості для нашого внутрішнього ринку", – додав прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

Раніше економіст Ігор Гарбарук у прямому ефірі ObozTV прокоментував, коли і як економічна криза вдарить по Україні.

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