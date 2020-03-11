Україна входить у глобальну економічну кризу, викликану поширенням нового китайського коронавірусу в світі.
Про це на брифінгу в середу, 11 березня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "РБК-Україна". "Україна фактично стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах уже початок фінансово-економічної кризи", – зазначив він.
Прем'єр наголосив, що країна більше підготовлена, ніж це було в 2008 році. В Україні, за його словами, як ніколи висока ліквідність у банках.
Україна входить в економічну кризу – Шмигаль
hyser.com.ua
"У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас щодо бюджетного курсу, який запланований (27 грн/$). У нас досить позитивний діалог із МВФ, ми домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов", – додав він.
Шмигаль заявив, що для нового траншу залишилося виконати дві з восьми вимог МВФ. Планується, що вони будуть реалізовані в найближчі кілька тижнів.
Крім того, за його словами, для експортерів відкриваються нові можливості. "З одного боку, це кризові речі. З іншого боку, це можуть бути можливості для нашого внутрішнього ринку", – додав прем'єр-міністр.
Денис Шмигаль
kmu.gov.ua
Раніше економіст Ігор Гарбарук у прямому ефірі ObozTV прокоментував, коли і як економічна криза вдарить по Україні.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".