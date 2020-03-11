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11 березня • оновлено в 20:49
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Україна входить у глобальну економічну кризу: Шмигаль дав прогноз

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Україна входить у глобальну економічну кризу, викликану поширенням нового китайського коронавірусу в світі.

Про це на брифінгу в середу, 11 березня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "РБК-Україна". "Україна фактично стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах уже початок фінансово-економічної кризи", – зазначив він.

Прем'єр наголосив, що країна більше підготовлена, ніж це було в 2008 році. В Україні, за його словами, як ніколи висока ліквідність у банках.

Україна входить в економічну кризу – Шмигаль

Україна входить в економічну кризу – Шмигаль

hyser.com.ua

"У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас щодо бюджетного курсу, який запланований (27 грн/$). У нас досить позитивний діалог із МВФ, ми домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов", – додав він.

Шмигаль заявив, що для нового траншу залишилося виконати дві з восьми вимог МВФ. Планується, що вони будуть реалізовані в найближчі кілька тижнів.

Крім того, за його словами, для експортерів відкриваються нові можливості. "З одного боку, це кризові речі. З іншого боку, це можуть бути можливості для нашого внутрішнього ринку", – додав прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

kmu.gov.ua

Раніше економіст Ігор Гарбарук у прямому ефірі ObozTV прокоментував, коли і як економічна криза вдарить по Україні.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Економіка України: прогнози Коронавірус Світова фінансова криза
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
криза Економіка України
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Рагулям из одной задницы суждено попасть в другую. Украине просто суждено развалится
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Стесняется сказать курс гривны
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