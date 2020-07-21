Україні в 2020-му знову доведеться брати в борг, валюти не вистачає, – міністр фінансів

Україні в 2020-му доведеться брати нові кредити, без них впоратися з погашенням та обслуговуванням уже взятих боргів не вийде.

Про це в інтерв'ю ZN заявив міністр фінансів Сергій Марченко. На запитання про те, чи є потреба в нових запозиченнях у цьому році, він нагадав: у вересні потрібно погасити піковий платіж за кредитами – $2,2 млрд. На тлі зростання дефіциту Україні доведеться брати нові борги.

"Є потреба. Ми збільшили дефіцит на 300 млрд грн. У першому півріччі нам вдалося отримати транш МВФ, перший транш макрофінансової допомоги, і до кінця року нам потрібно запозичити досить значну суму коштів. Наступні наші пікові платежі у вересні – $2,2 млрд", – сказав міністр.

Для цього Мінфін намагався вийти на ринок зовнішніх кредитів і продати українські боргові папери. Але це відбулося якраз напередодні звільнення вже ексглави НБУ Якова Смолія. Тому розміщення облігацій скасували. Коли наступного разу Мінфін спробує взяти кредит – невідомо.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Україні для виконання всіх своїх фінансових зобов'язань у 2020 році потрібно 644 млрд грн, 300 млрд зможуть залучити з бюджету, а ще 346 млрд грн доведеться знайти.

При цьому в НБУ впевнені, що ані дефолт, ані проблеми з обслуговуванням держборгу Україні не загрожують. Одне з можливих джерел погашення заборгованості – нові борги. Наприклад, тільки кредит від МВФ може становити більш ніж $5,5 млрд, при цьому його отримання відкриє можливість узяти дешеві кредити в інших фінансових установах.