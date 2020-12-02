Україна у 2021 році залишиться без COVID-фонду: Разумков пояснив чому
Наступного року в Україні не створюватимуть окремий фонд для боротьби з коронавірусом, як це було зроблено нинішнього року. Ці витрати можуть розподілити окремо по міністерствах.
Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу "112 Україна".
"Станом на сьогодні, на наступний рік окремого протиковідного фонду не передбачалося. Сьогодні йдуть дискусії в стінах парламенту, деякі фракції виступають про це, народні депутати говорять, що треба створювати додатковий окремий ковідний фонд", – сказав Разумков.
Він зазначив, що існує дві позиції з цього питання. "З одного боку, не стільки важливо, чи буде це єдиний фонд, звідки йтиме фінансування, або існуватимуть окремі фонди, наприклад, у Міносвіти, МОЗ, Міноборони, МВС, які будуть спрямовані на покриття видатків, пов'язаних з боротьбою проти коронавірусу. Важливо не де це буде закумульовано, а як це працюватиме", – зазначив спікер парламенту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше міністр Максим Степанов обурився через те, що в держбюджеті на 2021 рік заклали значно менше коштів на медицину, ніж потрібно: 159 млрд грн замість 296 млрд грн.
Міністр пояснив, що у 296 млн грн потрібно закласти зокрема й підвищення зарплат медикам.
За даними Національної служби здоров'я України, передбачених на Програму медичних гарантій 123 млрд грн у проєкті бюджету на 2021 рік не вистачить на повноцінне лікування хворих на COVID-19, доплату медикам і проведення вакцинації.
30 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада не зможе розглянути проєкт бюджету-2021 на поточному пленарному тижні (до 4 грудня), хоча, згідно з Бюджетним кодексом, повинні були це зробити до 1 грудня. Документ планують розглянути через тиждень.