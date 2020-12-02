Україна у 2021 році залишиться без COVID-фонду: Разумков пояснив чому

Тетяна Павлова Mакроекономіка 10:58, 2.12.2020 Оновлено: 11:30, 2.12.2020

Наступного року в Україні не створюватимуть окремий фонд для боротьби з коронавірусом, як це було зроблено нинішнього року. Ці витрати можуть розподілити окремо по міністерствах.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу "112 Україна".

"Станом на сьогодні, на наступний рік окремого протиковідного фонду не передбачалося. Сьогодні йдуть дискусії в стінах парламенту, деякі фракції виступають про це, народні депутати говорять, що треба створювати додатковий окремий ковідний фонд", – сказав Разумков.

Він зазначив, що існує дві позиції з цього питання. "З одного боку, не стільки важливо, чи буде це єдиний фонд, звідки йтиме фінансування, або існуватимуть окремі фонди, наприклад, у Міносвіти, МОЗ, Міноборони, МВС, які будуть спрямовані на покриття видатків, пов'язаних з боротьбою проти коронавірусу. Важливо не де це буде закумульовано, а як це працюватиме", – зазначив спікер парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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