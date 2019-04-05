Україна програла Росії ключовий спір: транзит під забороною

Україна програла спір з Росією щодо їхньої заборони транзиту товарів на ринки Середньої Азії через свою територію.
Про це повідомляє видання "Європейська правда". Офіційно Світова організація торгівлі (СОТ) оприлюднить рішення щодо скарги України проти Росії найближчим часом.
Розглянувши доводи сторін, СОТ прийняла позицію РФ, політична ситуація в Україні у 2014-2015 роках створювала суттєві загрози для її національної безпеки. А тому — обмеження транзиту вони не визнали порушенням.
Ще у 2016 році РФ заборонила залізничний і автомобільний транзит для української продукції до Казахстану і Киргизстану. Пізніше заборону розширили на інші середньоазійські країни і Монголію. Україна спробувала оскаржити дії Росії в СОТ — звернулася до Органу з врегулювання суперечок СОТ з проханням про створення спеціальної групи експертів для розгляду справи про порушення правил СОТ (ст. V ГАТТ), які забороняють дискримінацію транзиту товарів інших держав-членів організації.
Володимир Путін
РФ мотивувала свої дії іншою нормою (ст. XXI ГАТТ), яка допускає введення захисних заходів у разі загрози національній безпеці.
Спочатку Росія намагалася ставити під сумнів правомірність Органу з врегулювання суперечок СОТ розглядати такі справи. У цьому питанні, за даними видання "Європейська правда", Україна перемогла: у СОТ визнали, що такі справи все ж підпадають під їхню юрисдикцію. Однак потім виграла російська сторона.
Зазначимо, блокування транзиту призвело до різкого падіння українського експорту на азійські ринки. Спроба уряду запустити альтернативний маршрут через Чорне море і Південний Кавказ зазнали невдачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів з Росії і ввізного мита стосовно інших російських товарів.
Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. При цьому також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.
Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торговельні контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.
27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.
25 грудня РФ розширила список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер перебуває 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.
У відповідь на це Рада національної безпеки та оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.
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