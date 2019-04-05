Україна програла Росії ключовий спір: транзит під забороною

Україна програла спір з Росією щодо їхньої заборони транзиту товарів на ринки Середньої Азії через свою територію.

Про це повідомляє видання "Європейська правда". Офіційно Світова організація торгівлі (СОТ) оприлюднить рішення щодо скарги України проти Росії найближчим часом.

Розглянувши доводи сторін, СОТ прийняла позицію РФ, політична ситуація в Україні у 2014-2015 роках створювала суттєві загрози для її національної безпеки. А тому — обмеження транзиту вони не визнали порушенням.

Ще у 2016 році РФ заборонила залізничний і автомобільний транзит для української продукції до Казахстану і Киргизстану. Пізніше заборону розширили на інші середньоазійські країни і Монголію. Україна спробувала оскаржити дії Росії в СОТ — звернулася до Органу з врегулювання суперечок СОТ з проханням про створення спеціальної групи експертів для розгляду справи про порушення правил СОТ (ст. V ГАТТ), які забороняють дискримінацію транзиту товарів інших держав-членів організації.

Володимир Путін

РФ мотивувала свої дії іншою нормою (ст. XXI ГАТТ), яка допускає введення захисних заходів у разі загрози національній безпеці.

Спочатку Росія намагалася ставити під сумнів правомірність Органу з врегулювання суперечок СОТ розглядати такі справи. У цьому питанні, за даними видання "Європейська правда", Україна перемогла: у СОТ визнали, що такі справи все ж підпадають під їхню юрисдикцію. Однак потім виграла російська сторона.

Зазначимо, блокування транзиту призвело до різкого падіння українського експорту на азійські ринки. Спроба уряду запустити альтернативний маршрут через Чорне море і Південний Кавказ зазнали невдачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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