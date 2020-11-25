Україна приготувала відповідь на санкції Росії: OBOZREVATEL опублікував документ

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Mакроекономіка
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Україна приготувала санкції проти РФ

Кабінет міністрів 25 листопада планує ухвалити рішення щодо продовження санкцій проти Росії до кінця 2021 року. Йдеться про підвищення ввізних мит на товари з держави-агресора.

Про це йдеться в проєкті рішення Кабінету міністрів про внесення змін до постанови №1146. Документ потрапив у розпорядження OBOZREVATEL.

Чому вирішили продовжити санкції?

Президент РФ Володимир Путін ще з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку зупинив зону вільної торгівлі з Україною. Внаслідок замість пільгових мит на українські товари застосовуються звичайні (які значно вищі).

І це не єдині обмеження з боку держави-агресора. Наприклад, кілька днів тому Росія ухвалила рішення продовжити продуктове ембарго проти України. "Такі дії з боку РФ завдають шкоди інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України й законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та містять ознаки дискримінаційних дій щодо України", – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

До чого призведе продовження санкцій?

Товари з Росії, які можуть продаватися в Україні, під час ввезення будуть обкладатися звичайним митом, а не пільговим. Це, як припускають у Кабміні:

  • стимулюватиме українських виробників створювати власний продукт;

  • наповнить бюджет за рахунок більш високих мит на товари з РФ;

  • дозволить переорієнтувати імпорт із РФ: доведеться купувати в інших країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз 10 вересня офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Санкції ЄС проти Росії включали в себе, крім іншого, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів та товарів подвійного призначення.

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