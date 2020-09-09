Україна позичила майже 1 млрд грн: навіщо країні потрібні гроші

Міністерство фінансів України від продажу внутрішніх боргових облігацій залучило до бюджету близько 987 млн грн.

Інвесторам пропонувались два випуски цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 1 та 3 роки. Про це за результатами аукціону, проведеного 8 вересня, йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Мінфіну.

"Від розміщення гривневих 1-річних паперів до державного бюджету було залучено 329 млн грн, а від 3-річних – 656 млн гривень. Середньозважена дохідність 1-річних ОВДП склала 9,28%, а за 3-річними паперами – 10,46%", – додали у міністерстві.

Навіщо Україна позичає гроші

Україна продає облігації, які через деякий час повинна викупити з відсотками. Фактично, це одна з форм кредитування. Державі потрібні гроші, щоб терміново закривати провали в бюджеті (які виникають, наприклад, через збільшення пенсій) та швидко розраховуватися за кредитами, які були взяті раніше.

Наприклад, 1 вересня Мінфін віддав $1,69 млрд (близько 46,6 млрд грн), погасивши другу серію боргових облігацій, що були випущені у 2015 році. Частково це було зроблено не своїми грошима, а позиченими – за рахунок продажу 28 серпня єврооблігацій на $328 млн американському банку J.P. Morgan.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний борг України в липні 2020 року зріс до 2,355 трлн грн (зростання у національній валюті на 3,79%), а в доларовому еквіваленті – на 0,04%, до $85,05 млрд. На кожного українця припадає по $2036 держборгу.