Україна повинна розслідувати шахрайство навколо ПриватБанку на 4,6 млрд євро – ЄС
Європейський союз (ЄС) перед зустріччю членів Ради Асоціації Україна-ЄС оприлюднив звіт про реалізацію реформ, які передбачені підписаними угодами. Європейські чиновники нагадали про необхідність розслідувати можливі шахрайські дії колишніх власників Приватбанку на 4,6 млрд євро.
Крім того, в ЄС відзначили, що Україні потрібна серйозна судова реформа і висловили стурбованість через рішення Конституційного суду (КСУ) скасувати покарання за незаконне збагачення, про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті Єврокомісії.
Чим задоволені:
Рада швидко ухвалила закони в перший час роботи парламенту;
ухвалили ключові реформи (банківську і земельну);
поліпшилася співпраця Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Чим незадоволені:
Розслідування можливих шахрайських дій навколо ПриватБанку не відбувається;
рішенням КСУ з приводу покарання за незаконне збагачення;
загрозою втрати незалежності Нацбанкк.
Відзначимо, зустріч чиновників ЄС з українською владою відбудеться 8 грудня. "Не дивлячись на дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на сході і спалах пандемії коронавірусу, Україна продовжує просуватися по шляху реформ. Вкрай важливо, щоб політичні лідери України продовжили ці зусилля і зробили реформи незворотніми", – сказав голова Європарламенту Жозеп Боррелл.
Угода про асоціацію між ЄС і Україною, включаючи Поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, набула чинності 1 вересня 2017 року. Україна в рамках угоди повинна виконати рекомендації єврочиновників.
З 2014 року ЄС разом з європейськими фінансовими установами виділяє Україні матеріальну підтримку у вигляді дешевих кредитів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі.