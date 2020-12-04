Україна повинна розслідувати шахрайство навколо ПриватБанку на 4,6 млрд євро – ЄС

Європейський союз (ЄС) перед зустріччю членів Ради Асоціації Україна-ЄС оприлюднив звіт про реалізацію реформ, які передбачені підписаними угодами. Європейські чиновники нагадали про необхідність розслідувати можливі шахрайські дії колишніх власників Приватбанку на 4,6 млрд євро.

Крім того, в ЄС відзначили, що Україні потрібна серйозна судова реформа і висловили стурбованість через рішення Конституційного суду (КСУ) скасувати покарання за незаконне збагачення, про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті Єврокомісії.

Чим задоволені:

Рада швидко ухвалила закони в перший час роботи парламенту;

ухвалили ключові реформи (банківську і земельну);

поліпшилася співпраця Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Чим незадоволені:

Розслідування можливих шахрайських дій навколо ПриватБанку не відбувається;

рішенням КСУ з приводу покарання за незаконне збагачення;

загрозою втрати незалежності Нацбанкк.

Відзначимо, зустріч чиновників ЄС з українською владою відбудеться 8 грудня. "Не дивлячись на дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на сході і спалах пандемії коронавірусу, Україна продовжує просуватися по шляху реформ. Вкрай важливо, щоб політичні лідери України продовжили ці зусилля і зробили реформи незворотніми", – сказав голова Європарламенту Жозеп Боррелл.

Угода про асоціацію між ЄС і Україною, включаючи Поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, набула чинності 1 вересня 2017 року. Україна в рамках угоди повинна виконати рекомендації єврочиновників.

З 2014 року ЄС разом з європейськими фінансовими установами виділяє Україні матеріальну підтримку у вигляді дешевих кредитів.

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