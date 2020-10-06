Україна підписала з ЄС шість угод на сотні мільйонів євро

Київ в рамках саміту Україна-ЄС 6 жовтня підписав шість угод на сотні мільйонів євро, які спрямовані на фінансування низки проєктів.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", три з них підписані з Європейською комісією і три – з Європейським інвестиційним банком.

Йдеться про "Програму ЄС"Міцні регіони"" на 30 млн євро. Кошти спрямують місцевим органам влади. Угода, підписана між Кабміном і ЄК, покликана допомогти в боротьбі з коронавірусом, дестабілізацією і гібридними загрозами. Крім того, це сприятиме збільшенню потенціалу України в сфері досягнення миру шляхом підвищення безпеки в регіонах, що постраждали від конфлікту і незаконної анексії Криму.

Друга угода також підписана між урядом України та Єврокомісією. В її рамках 20 млн євро спрямують на фінансування програми "Механізм розвитку громадянського суспільства". Допомога піде на підвищення здібностей організацій громадянського суспільства брати участь в розробці політик, допомагати в просуванні реформ, на створення загалом більш сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства в Україні.

Третя угода передбачає фінансування проєкту "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні" на 10 млн євро. Документ передбачає розробку і реалізацію заходів для ефективного переходу до кліматично нейтрального і чистого ресурсоефективного енергопостачання та споживання.

Четверта угоду з Європейським інвестиційним банком передбачає 300 млн євро на проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні". Допомогу направлять на теплоізоляцію дахів, підвалів і стін, енергоефективні вікна і остеклення, енергоефективне освітлення, системи регенерації втрат тепла, інвестиції в поновлювані джерела енергії, якщо вони є частиною більш широких інвестицій в енергоефективність та інші компоненти, які банк розглядає як елементи енергоефективності.

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