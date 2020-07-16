Україні передбачили стрибок у новому рейтингу Doing Business
У Міністерстві розвитку економіки спрогнозували, що у новому рейтингу Doing Business 2021 Україна може піднятися на 10-20 сходинок.
Рейтинг складається фахівцями Світового банку та характеризує легкість ведення бізнесу в країні. Минулого року Україна посіла 64 позицію з-поміж 190 країн. Про це йдеться у заяві на сайті Мінекономіки у четвер, 16 липня.
Зміни залежатимуть від декількох факторів. Зокрема, від кількості змін, які врахують експерти Світового банку, від динаміки досягнень інших країн та від того, чи зміниться методологія рейтингу як така.
У Мінекономіки заявили, що незважаючи на вплив COVID-19, Україна продовжила працювати над законодавчими змінами, які полегшують інвестиційну діяльність, роблять її більш захищеною і привабливою.
"Мінекономіки проаналізувало понад 30 законодавчих змін, які були впроваджені в Україні за програмний період та можуть вплинути на рейтинг країни цього року. Загалом, за всіма 10 компонентами Україна демонструє суттєвий прогрес", – сказав міністр Ігор Петрашко.
Що змінилось найбільше
Сфера захисту міноритарних інвесторів від зловживань з боку власників контрольних пакетів акцій (обіцяє покращити рейтинг за цим компонентом на 50 позицій);
Суттєве спрощення реєстрації ТОВ (Україна може піднятись на 15 позицій за цим компонентом);
Спрощення процедури оформлення банкрутства (можливе зростання на 60 сходинок);
Зміни в отриманні дозволів на будівництво, зокрема, відміна пайового внеску при будівництві промислових об'єктів;
Здешевлення підключення до електричних мереж в середньому на 18,9 % по всій країні;
Низка дерегуляційних змін в адмініструванні податків, за яким Уряд у найближчі роки має на меті увійти у ТОП- 30;
Скорочення часу торговельних операцій як для експортерів, так і для імпортерів.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
з травня 2018 року по травень 2019 року Україна піднялася на сім позицій у міжнародному рейтингу Doing Business, який щорічно публікує Світовий банк, і зайняла 64 сходинку з 190 країн.
Україна посіла 65 місце в рейтингу Paying Taxes-2020 року, в якому оцінюється простота сплати податків в 190 країнах світу.