Україні передбачили стрибок у новому рейтингу Doing Business

Позиції України у рейтингу Doing Business можуть зрости . Колаж Обозревателя

У Міністерстві розвитку економіки спрогнозували, що у новому рейтингу Doing Business 2021 Україна може піднятися на 10-20 сходинок.

Рейтинг складається фахівцями Світового банку та характеризує легкість ведення бізнесу в країні. Минулого року Україна посіла 64 позицію з-поміж 190 країн. Про це йдеться у заяві на сайті Мінекономіки у четвер, 16 липня.

Зміни залежатимуть від декількох факторів. Зокрема, від кількості змін, які врахують експерти Світового банку, від динаміки досягнень інших країн та від того, чи зміниться методологія рейтингу як така.

У Мінекономіки заявили, що незважаючи на вплив COVID-19, Україна продовжила працювати над законодавчими змінами, які полегшують інвестиційну діяльність, роблять її більш захищеною і привабливою.

"Мінекономіки проаналізувало понад 30 законодавчих змін, які були впроваджені в Україні за програмний період та можуть вплинути на рейтинг країни цього року. Загалом, за всіма 10 компонентами Україна демонструє суттєвий прогрес", – сказав міністр Ігор Петрашко.

Що змінилось найбільше

Сфера захисту міноритарних інвесторів від зловживань з боку власників контрольних пакетів акцій (обіцяє покращити рейтинг за цим компонентом на 50 позицій);

Суттєве спрощення реєстрації ТОВ (Україна може піднятись на 15 позицій за цим компонентом);

Спрощення процедури оформлення банкрутства (можливе зростання на 60 сходинок);

Зміни в отриманні дозволів на будівництво, зокрема, відміна пайового внеску при будівництві промислових об'єктів;

Здешевлення підключення до електричних мереж в середньому на 18,9 % по всій країні;

Низка дерегуляційних змін в адмініструванні податків, за яким Уряд у найближчі роки має на меті увійти у ТОП- 30;

Скорочення часу торговельних операцій як для експортерів, так і для імпортерів.

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