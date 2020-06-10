Україна отримала 500 млн євро допомоги від Євросоюзу

Європейська комісія надала Україні макрофінансову допомогу на суму 500 млн євро. Ці гроші спрямують на подолання наслідків пандемії коронавірусу.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі в середу, 10 червня.
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"Успішна співпраця з МВФ призвела й до схвальної відповіді від європейських партнерів щодо виділення наступного траншу в межах програми. Україна виконала всі умови щодо впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави. Отримані кошти будуть спрямовані до державного бюджету на видатки, зокрема для подоланні наслідків COVID-19", – написав Шмигаль.
Також про отримання грошей повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії у розмірі €500 млн. Ці кошти допоможуть зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені пандемією COVID19", – повідомив у Twitter.
#Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії @EU_Commission у розмірі €500 млн. Ці кошти допоможуть зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені пандемією #COVID19— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада директорів МВФ у вівторок, 9 червня, ухвалила рішення щодо виділення Україні $5 млрд за новою 18-місячною програмою фінансування.
Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення щодо кредиту, зазначивши, що кошти підуть на подолання наслідків коронавірусу.
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