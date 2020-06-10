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10 червня • оновлено в 17:03
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Україна отримала 500 млн євро допомоги від Євросоюзу

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Європейська комісія надала Україні макрофінансову допомогу на суму 500 млн євро. Ці гроші спрямують на подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі в середу, 10 червня.

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"Успішна співпраця з МВФ призвела й до схвальної відповіді від європейських партнерів щодо виділення наступного траншу в межах програми. Україна виконала всі умови щодо впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави. Отримані кошти будуть спрямовані до державного бюджету на видатки, зокрема для подоланні наслідків COVID-19", – написав Шмигаль.

Також про отримання грошей повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії у розмірі €500 млн. Ці кошти допоможуть зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені пандемією COVID19", – повідомив у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада директорів МВФ у вівторок, 9 червня, ухвалила рішення щодо виділення Україні $5 млрд за новою 18-місячною програмою фінансування.

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення щодо кредиту, зазначивши, що кошти підуть на подолання наслідків коронавірусу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
кредитування України
Особи
Володимир Зеленський Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
макрофінансова допомога Європейська Комісія кредит
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