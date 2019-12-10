Україна виконала майже всі: названі умови МВФ для нового траншу

У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $5,5 млрд прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.
Про це йдеться в матеріалі "Європейської правди". Про пункти меморандуму розповіли джерела видання в Національному банку і Кабінеті міністрів.
Умови розділили на prior actions (попередні дії) і дії, необхідні для отримання кожного траншу в рамках програми МВФ.
Україна отримає транш МВФ: названі умови
delo.ua
Відзначається, що більшість із них наша країна вже виконала. Зокрема, Україна прийняла бюджет на наступний рік. Після прийняття законопроєкту парламентом в першому читанні, його змінили, але в рамках допустимих для МВФ параметрів.
Також монобільшість Верховна Рада 30 жовтня прийняла закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. На цьому наполягав фонд після того, як у лютому 2019 року Конституційний Суд скасував відповідну статтю КК.
Крім цього, МВФ наполягає на створенні незалежних наглядових рад у державних банках. Реформа корпоративного управління в держбанках зупинилася через конфлікт Нацбанку з "Ощадбанком".
Україна отримає транш МВФ: названі умови
zn.ua
За словами глави Мінфіну Оксани Маркарової, конфлікт вичерпаний і незалежні наглядові ради держбанків будуть сформовані до кінця 2019 року.
Однією з головних вимог МВФ також є врегулювання питання з обмеженнями на комунальні тарифи.
Не менш важливий пункт для МВФ – забезпечити неплатоспроможні банки від повернення недобросовісним колишнім власникам. Для цього необхідно прийняти відповідні зміни до законів про Фонд гарантування вкладів і НБУ.
При цьому зміни в закони матимуть значення не тільки для кейсу "ПриватБанку", а й інших банків, ексакціонери яких судяться проти держави.
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