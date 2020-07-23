Україна отримає 1,2 млрд євро допомоги від Євросоюзу
Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі у четвер, 23 липня.
"Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком", – написав Шмигаль.
За його словами, це підтримає макрофінансову стабільність держави.
"1,2 млрд євро для України – це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії", – повідомив Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія надала Україні макрофінансової допомоги на суму 500 млн євро. Ці гроші підуть на подолання наслідків пандемії коронавірусу.
Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, принял решение о выделении Украине $5 млрд по новой 18-месячной программе финансирования.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение по кредиту, отметив, что средства пойдут на преодоление последствий коронавірусу.