Україна отримає 1,2 млрд євро допомоги від Євросоюзу

Ярослав Маркін Mакроекономіка 15:00, 23.07.2020 Оновлено: 15:16, 23.07.2020

Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі у четвер, 23 липня.

"Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком", – написав Шмигаль.

За його словами, це підтримає макрофінансову стабільність держави.

"1,2 млрд євро для України – це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії", – повідомив Шмигаль.

Україна отримає 1,2 млрд євро допомоги від Євросоюзу
Telegram Дениса Шмигаля

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія надала Україні макрофінансової допомоги на суму 500 млн євро. Ці гроші підуть на подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, принял решение о выделении Украине $5 млрд по новой 18-месячной программе финансирования.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение по кредиту, отметив, что средства пойдут на преодоление последствий коронавірусу.

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