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Україна погасила 57 млрд грн боргу за рахунок нового кредиту

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
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Україна погасила 57 млрд грн боргу за рахунок нового кредиту

Україна погасила 57 млрд грн боргу за рахунок нового кредиту.

Україна 1 вересня віддала $1,69 млрд (близько 46,6 млрд грн), погасивши другу серію боргових облігацій, що були випущені у 2015 році. Частково це було зроблено не своїми, а позиченими грошима.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Міністерства фінансів. Ці єврооблігації (цінні папери, які випускає держава, зобов'язуючись через деякий час викупити з відсотками) Мінфін під керівництвом Наталії Яресько випустив, щоб реструктуризувати державний борг, який на той момент перевищував $43,5 млрд.

Окрім цього, держава заплатила $400 млн (близько 10,9 млрд грн) відсотків за єврооблігаціями з терміном погашення у 2020-2027 роках.

Міністерство нагадало, що випуск єврооблігацій із погашенням у 2020 році на $1,78 млрд було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% на рік. У 2017 році Мінфін викупив облігацій на $0,42 млрд, а в серпні 2020 року здійснив дорозміщення на $0,33 млрд.

"До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько $1,6 млрд", – додали у Мінфіні.

Багато чи мало віддали грошей

Щоб зрозуміти, наскільки значною є сума, яку Україна віддала за держборгом (46,6 млрд грн) та за його обслуговування (10,9 млрд), її можна порівняти з тим, у скільки державі обійшлося підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року її підняли на 277 грн – з 4723 до 5000 грн.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, на підвищення мінімалки до кінця року з бюджету потрібно 5 млрд гривень.

Розрахувались не своїми грошима

Зазначимо, що частково борг у $1,69 млрд Україна віддала не своїми грошима, а позиченими для цього напередодні. 28 серпня стало відомо, що Україна продала єврооблігації американському банку J.P. Morgan облігацій на $328,79 млн, щоб здійснити виплату 1 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний борг України в липні 2020 року зріс до 2,355 трлн грн (зростання у національній валюті на 3,79%), а в доларовому еквіваленті – на 0,04%, до $85,05 млрд. На кожного українця припадає по $2036 держборгу.

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