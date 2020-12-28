Україна однією з перших у світі почала розкривати кінцевих власників компаній: Черкаський об'єднав фахівців

Україна однією з перших країн у світі почала розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Про це стало відомо під час дискусії, яку у Львові організував Держфінмоніторинг під егідою координатора проєктів Організації з безпеки та співпраці в Європі (OSCE) (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine).

"Ця дискусія має високу актуальність і науково-практичну значущість як для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу, так і для представників правоохоронних органів", – зазначив Ігор Черкаський, голова Держфінмоніторингу України, доктор економічних наук, передає Ua.news.

Під час дискусії обговорювали ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, вивчали досвід інших країн. На зустрічі було представлено Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, трастів та інших (схожих до трастів) правових утворень і підготовлено з метою окреслення проблемних питань, розв'язання яких стане передумовою побудови в Україні ефективного механізму ідентифікації, валідації та верифікації даних про КБВ.

"Представлений документ стане надійною опорою для суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу, а також для інших зацікавлених сторін на шляху подальшого поступу в напрямі приведення національного інституту антилегалізаційного стримування у відповідність до нових міжнародних стандартів, зокрема, й у царині випрозорювання бенефіціарної власності бізнесу, який провадить свою господарську діяльність в Україні, а також висвітлення структур власності тих нерезидентних ділових одиниць, до діяльності яких причетні громадяни України", – наголосив у своєму виступі Ігор Борисович Черкаський.

Одні з перших в світі

Україна стала однією із перших країн у світі, яка відкрила інформацію про бенефіціарних власників компаній і зробила її публічно доступною. 14.10.2014 р. було прийнято Закон, який зобов’язував усі компанії подавати дані про своїх КБВ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Однак технічні недоліки ЄДР та слабке законодавче забезпечення, стали причиною того, що дані про КБВ, що містяться в ЄДР, дуже часто є неактуальними, неточними, недостовірними, належним чином неперевіреними, а отже – низькоякісними.

Крім того, аналіз даних про КБВ ускладнений ще й з огляду на те, що інформація в ЄДР не подана у машинозчитувальному форматі та містить багато помилок. Чимало компаній не подають інформацію про своїх КБВ або й навмисно подають неправдиву інформацію. Важливість питання розкриття КБВ знайшло чітке відображення у публікаціях численних міжнародних організацій, а також у міжнародному та національному законодавстві. Зокрема, в рамках Директив ЄС 2015/849 та 2018/843, посилено вимоги до прозорості інформації про КБВ. Вимоги вказаних Директив були враховані при розробці нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-ІХ.

Згідно з чинним законодавством, бенефіціарним власником є будь-яка фізособа, яка має вирішальний вплив на діяльність певної особи, тобто здійснює контролює. Закон висвітлює перелік осіб, які можуть вважатися кінцевими бенефіціарними власниками для юридичних осіб, трастів та інших правових утворень. Визначення "трасту" приведено відповідно до міжнародного та визначено його ключові характерні ознаки (усунуто юридичну неузгодженість визначення трасту з його правовою природою – траст не є юридичною особою).

Крім цього, введено поняття "номінального власника" – особи, яка від свого імені управляє корпоративними правами кінцевого бенефіціарного власника в його інтересах.

Обов’язок щодо розкриття інформації

Законом регламентовано обов’язок розкриття інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників при державній реєстрації юридичної особи та проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юрособу через надання держреєстратору додаткових документів, а саме:

структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

витяг, виписку або інший документ з торгового, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні його місцезнаходження;

нотаріально завірену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником.

Структура власності є документальним підтвердженням системи взаємовідносин між усіма елементами корпоративної структури компанії (фізичними та юридичними особами). Вона дозволяє встановити наявність або відсутність кінцевих бенефіціарних власників та відносин контролю між ними.

Актуалізація даних

З моменту набрання Законом чинності всі юрособи в Україні зобов’язані підтримувати в актуальному стані інформацію про кінцевого бенефіціарного власника і структуру власності, повідомляти державному реєстратору про будь-які зміни впродовж 30-ти робочих днів з дня їх виникнення з наданням підтверджувальних документів.

Варто зазначити, що державного реєстратора необхідно інформувати при кожній реєстраційній дії, навіть якщо вони не стосуються інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності. У разі виявлення компанією неточностей чи помилок у раніше наданій інформації остання впродовж 3-х робочих днів з дня їх виявлення має надати відкориговані дані.

Крім цього, Законом встановлюється щорічне звітування компаній впродовж 14-ти календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, шляхом подання вищезазначеного пакета документів і відповідної заяви. Тобто якщо компанія буде зареєстрована 01.05.2020 року, то з 1 травня кожного наступного року впродовж 14-ти календарних днів потрібно підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника, які є в Реєстрі.

Відповідальність за порушення

Закон істотно підвищує розмір покарання (штрафів), які накладається на керівника юрособи, внаслідок неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Розмір актуального штрафу складає від 17 тис. грн до 51 тис. грн.

Першочергові дії

З моменту набуття чинності закону, зареєстровані компанії зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності протягом 3-х місяців із дня затвердження відповідної форми та змісту структури власності уповноваженим державним органом.

Отже, нові правила розкриття інформації, які регламентовані в Законі, свідчать про поступ України в аспекті прозорості та приведення національного законодавства до міжнародних стандартів. Українським компаніям слід дотримуватися нових правил і відстежувати нововведення, щоб уникнути накладення штрафних санкцій за приховування інформації про своїх кінцевих бенефіціарних власників, а також мати можливість пройти процедуру фінмоніторингу й здійснювати свою діяльність.

В підсумку варто зазначити, існуючі проблемні явища вітчизняного законодавства не завжди дозволяли в належний спосіб забезпечити розкриття інформації. Саме для цього були розроблені Керівні настанови Державної служби фінансового моніторингу України з питань, які стосуються розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, трастів та інших (подібних до трастів) правових утворень.