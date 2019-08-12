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Україна очолила світовий топ за рівнем ставки ЦБ: що це значить

1.8т Читати матеріал російською

Україна посіла перше місце в світі за рівнем реальної облікової ставки Центрального банку.

Це трапилося після зниження Центральним банком Туреччини своєї облікової ставки, повідомив на сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Реальна ставка ЦБ в Україні становить 7,9%, що майже в 2 рази більше, ніж у найближчій країні", – зазначив він.

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Україна очолила світовий топ за рівнем ставки ЦБ: що це значить

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як пояснив експерт, такий показник негативно позначиться на позичальниках через дорогі кредити. "Для вкладників і покупців ОВДП це дуже добре, тому що дозволяє отримати гарну прибутковість з інвестицій", – додав він.

При цьому цей показник у Гаїті не врахований, тому що в республіці другий місяць не можуть порахувати рівень інфляції.

Україна очолила світовий топ за рівнем ставки ЦБ: що це значить

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, ціни на товари і послуги в Україні в перерахунку на долари в серпні 2019 року залишаються нижчими, ніж були в 2013 році.

Водночас середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум у гривнях і побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
економіка Економіка України
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Свиньи не равняйте себяс миром ,вы попрошайки и вас ебу-т все кому не лень, так что без пампезностей.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Тварей Истребляют Свидомитых, брись олень на чебуратор
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