Україна очолила світовий топ за рівнем ставки ЦБ: що це значить

Україна посіла перше місце в світі за рівнем реальної облікової ставки Центрального банку.

Це трапилося після зниження Центральним банком Туреччини своєї облікової ставки, повідомив на сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Реальна ставка ЦБ в Україні становить 7,9%, що майже в 2 рази більше, ніж у найближчій країні", – зазначив він.

Ілюстрація Аргумент

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як пояснив експерт, такий показник негативно позначиться на позичальниках через дорогі кредити. "Для вкладників і покупців ОВДП це дуже добре, тому що дозволяє отримати гарну прибутковість з інвестицій", – додав він.

При цьому цей показник у Гаїті не врахований, тому що в республіці другий місяць не можуть порахувати рівень інфляції.

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Як писав OBOZREVATEL, ціни на товари і послуги в Україні в перерахунку на долари в серпні 2019 року залишаються нижчими, ніж були в 2013 році.

Водночас середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум у гривнях і побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.

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