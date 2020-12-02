Україна об'єдналася з США проти Німеччини і Росії: як хочуть добудувати "Північний потік-2"

Через санкції США "Газпрому" доведеться самостійно добудувати "Північний потік-2". Жодна з міжнародних компаній не ризикне потрапити в "чорний список" американців. При цьому Німеччина, щоб допомогти РФ, збирається створити спеціальний "кліматичний фонд" і вже дала дозвіл на роботу російському трубоукладачу.

Про те, як США і Україна борються за зрив "Північного потоку-2" проти Німеччини і Росії і до чого це призведе, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Загальна вартість "Північного потоку-2" оцінюється майже в 10 млрд євро. Це одне з наймасштабніших будівництв в світі. Газопровід проходить з Росії до Німеччини, і йде в обхід транзитних країн Україна, Польща (за транзит теж потрібно платити). Він в перспективі може зробити збитковим утримання української газотранспортної системи.

Що зробили німці і росіяни

Гроші на проєкт давали і німецькі компанії, і Росія. І зараз РФ разом з Німеччиною фактично об'єдналися проти США в спробах обійти американські санкції: змінюють реєстрацію барж, збираються відкрити спеціальний кліматичний фонд. А днями глава німецького регулятора BSH Марлі Мансфельд в коментарю "Інтерфаксу" заявила, що добудувати СП-2 дозволили російському судну "Академік Черський". Мовляв, у нього вже є "зелене світло" на роботи з 5 грудня.

Санкції США відбили охоту працювати з газопроводом у всіх міжнародних компаній. Раніше труби прокладала швейцарська Allseas, але рівно рік тому, в грудні 2019-го, коли американці ввели обмеження для трубоукладачів, будівництво зупинилося.

"Коли у мене запитують, чи добудують" Північний потік-2", я відповідаю зустрічним питанням: а ви знаєте хоча б одного трубоукладача в світі, який би зважився піти проти США?" – сказав OBOZREVATEL партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Кутіхін.

Дійсно, бажаючих потрапити під санкції американців не має, тому "Газпром" і вирішив добудовувати газопровід самостійно. Видання Bild, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Німеччина створить "Фонд захисту клімату MV", який технічно буде допомагати в завершенні проєкту.

Що зробили американці і до чого тут Україна

Зрив будівництва "Північного потоку-2" – стратегічний інтерес України. Без нової "труби" РФ буде залежати від української газотранспортної системи. А це мільярди доларів до бюджету (за оплату транзиту) і можливість впливу на Росію.

Американці ж з одного боку і самі не проти поставляти свій газ в ЄС, а з іншого – не хочуть розширення впливу Росії на країни Європи.

У грудні 2019-го США заявили, що будуть вводити санкції проти всіх компаній, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2". Тоды будівництво зупинилася (не вистачило добудувати всього кілька відсотків труби).

Зараз же американці анонсують нові обмеження: для тих, хто сертифікує і страхує газопровід. А без сертифікації і страховки запустити СП-2 не вдасться. І якщо страховика, можливо, вдасться знайти, то жодна європейська компанія не вирішиться сертифікувати об'єкт під загрозою санкцій.

"Малоймовірно, що якась авторитетна західна сертифікаційна компанія піде на санкційний ризик, щоб надати таку сертифікацію, що дозволить ввести проєкт в дію. Цю позицію підтверджує оголошення сертифікаційної фірми DNV GL (норвезька компанія, яка брала участь в будівництві газопроводу – ред.) про скорочення діяльності під впливом нових санкцій проти "Північного потоку-2", призупинивши свою роботу над проєктом. Це величезний удар по потенціалу введення проєкту в дію", – говорить доктор з Гарвардського університету, колишній радник з питань енергетичної безпеки в Держдепі Бенджамін Шмітт, передає ТСН.ua.

Якщо американці ухвалять новий пакет санкцій, запуск навіть добудованого "Північного потоку-2" стане малоймовірним. Багато що залежить і від позиції новообраного президента Джо Байдена. Ще в 2016-му він одним з перших серед високопоставлених американських політиків сказав, що новий проєкт – погана ідея. "Жодна з країн не повинна використовувати енергію в якості зброї. "Північний потік-2" – це погана угода для Європи", – процитували Reuters слова майбутнього президента США.

Будівництво газопроводу і його запуск уже перетворився в битву між державами. І для кожної зі сторін програш буде означати не тільки втрату економічної вигоди, але і авторитету і політичного впливу. І поки Німеччина будує плани разом з Росією про те, як обійти санкції США, представники українського "Нафтогазу" і РНБО, як повідомляють ЗМІ, у Вашингтоні допомагають розробити план по остаточної зупинки "Північного потоку-2".