Україна не отримає запланований кредит МВФ: озвучено вимоги

Зустріч керівництва НБУ з МВФ не дала результату: до кінця 2020-го Україна, як планувалося раніше, черговий кредитний транш не отримає. Серед вимог кредитора: нормалізація ситуації з КСУ, який скасував покарання за незаконне збагачення, збалансування бюджету на 2021 рік (занадто високий дефіцит) та удосконалення антикорупційної інфраструктури.

"Зараз через напружену ситуацію в стінах парламенту і карантину знакові законопроєкти провести не вийде. Була зустріч з МВФ, але вона закінчилася знайомством і обміном міркувань. Вже однозначно можна стверджувати, кредит, який повинні були отримати до кінця 2020 року, Україна не отримає. Зараз важливо отримати гроші вже в 2021-му і якомога раніше ", – розповіли високопоставлені співрозмовники OBOZREVATEL.

Відзначимо, без кредитів МВФ Україна не зможе виконати бюджет на 2021-й. Нові кредити вже закладені в головний фінансовий документ країни. Від них залежить, чи зможе країна виплачувати і обслуговувати вже існуючі борги, а також фінансувати бюджетні витрати.

До речі, за словами президента Володимира Зеленського, країна вже виконала всі вимоги Фонду, однак до прийняття збалансованого бюджету України на 2021-й, імовірно, навіть без проблем з КСУ отримати гроші не вдалося б. При цьому вже відомо, що головний фінансовий документ ухвалять із запізненням, порушуючи Бюджетний кодекс – вже в грудні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: