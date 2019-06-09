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Україна може повторити долю Сінгапуру: економіст вказав на можливість

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Україна хвилі може запозичити у розташованого в Південно-Східній Азії Сінгапуру концепцію країни-хаба і концепцію чартерних міст.

Про це економічний аналітик Олексій Кущ (аналітичний центр "Оптима") заявив в коментарі сайту "Сегодня". "Сінгапур – це країна-хаб, яка знаходиться на перетині фінансових, торгових, товарних потоків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Україна в цьому плані теж володіє унікальними можливостями, тому що ми теж знаходимося на такому цивілізаційному стику між Європою і Азією ", – говорить експерт.

На його думку, Україна могла б стати і елементом "Нового шовкового шляху", який йде з Китаю в рамках програми "Один пояс і один шлях".

Україна може повторити долю Сінгапуру: економіст вказав на можливість

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"Ми могли б стати газовим хабом для Центральної та Східної Європи, тому що у нас унікальні можливості: і ГТС, і підземні сховища газу. Ми могли б стати і енергетичним хабом, транспортним хабом, морським і т.д. У нас для цього є колосальні потенційні можливості, які зараз абсолютно не реалізуються ", – поскаржився економічний аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант, який передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

Данія відмовила Росії в "альтернативному маршруті" "Північного потоку-2"в обхід її територіальних вод і запросила додаткову інформацію про екологічний вплив від такого будівництва.

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Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
ВВПМінекономрозвитку
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леня зе
леня зе
$9 483 262 768*-циферки меняются.Государственный долг в этом году- $621 138 863 896-Счетчик государственного долга-ТАК УЖЕ *https://countrymeters.info/ru/Singapore/economy
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ефимов владимир
ефимов владимир
Пля, похоже у хахлов марихуану уже легализовали.
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