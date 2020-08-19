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Україна може потрапити в боргову пастку через "кредит Яресько": віддавати доведеться 40% зростання економіки

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Mакроекономіка
1,6 т.
В Україні під час карантину впав ВВП

В Україні під час карантину впав ВВП. колаж Обозревателя

В Україні через падіння економіки і її ймовірного відновлення доведеться збільшити виплати по "кредитах Яресько" (т.зв ВВП-варранти). Власники цих паперів можуть отримувати від 15 до 40% зростання ВВП понад 3%. Тобто якщо економіка зростає високими темпами, частину від цього зростання треба віддавати кредиторам.

В 2021-му, згідно з оцінками Банку Америки (BofA), ВВП України зросте на 6,5%, хоча в попередні роки ледь дотягувала до 3%. Таке значне зростання не можна назвати економічним стрибком, це всього лише компенсація різкого падіння під час карантину в 2020-му.

Таке зростання призведе до "боргової пастки". Так, ще в наприкінці 2015-го Україна реструктуризувала зовнішній борг. Тобто старий борг перерахували, частину (близько 20-25%) перевели в "умовні зобов'язання" (VRI). Ці гроші потрібно виплачувати тільки якщо ВВП країни зростає швидше, ніж на 3% на рік. Відповідно до формули, при темпах від 3% до 4% потрібно платити 15% зростання понад три відсотки, від 4% – 40% кожного додаткового відсотка. У 2021-2025 виплати за цими інструментами не можуть перевищувати 1% ВВП країни. Зараз це приблизно $ 1,3 млрд.

На такі умови погодилася на той момент міністр фінансів Наталія Яресько. Через стрибок економіки після її падіння доведеться віддати 1% економіки країни (і це тільки власникам ВВП-варантів, а є й інші кредитори).

Нагадаємо, бюджет 2020-го майже на чверть складається з позичених грошей. І що найголовніше, не всі борги нам уже дали, але всі вони вже розписані. Ще у квітні план надходжень скоротили, але навіть оновлені цифри виконати не вдається. Наприклад, за січень-липень 2020 року бюджет виконали всього на 92,2% (мінус 47,8 млрд грн).

Всього Україна у 2020 році (за даними на липень) повинна виплатити 485 млрд грн. З них 129,4 млрд піде на обслуговування кредитів (комісії, відсотки) і 355,5 млрд грн на погашення. Найбільше доведеться віддати у вересні (81,8 млрд грн). Помісячно нам належить повернути:

  • в серпні 48,85 млрд грн;

  • у вересні 81,82 млрд грн;

  • в жовтні 11,61 млрд грн;

  • в листопаді 38,34 млрд грн;

  • у грудні 19,03 млрд грн.

Скільки грошей має віддати Україні за борги у 2020 році

Скільки грошей має віддати Україні за борги у 2020 році Міністерство фінансів

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в такій ситуації нічого критичного не вбачає. Мовляв, так відбувається в усьому світі, а уряду вдасться зібрати потрібну суму (кредити дадуть МВФ, ЄС, а ще можна зібрати гроші на випуску облігацій).

Як повідомляв OBOZREVATEL, гроші, отримані від МВФ, Україна витратить на пенсії, зарплати бюджетників, будівництво шкіл та садочків.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови за кредитною програмою stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.

Україна збирається взяти кредит шляхом випуску євробондів (боргових облігацій), щоб погасити старі борги.

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