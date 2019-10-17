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17 жовтня • оновлено в 16:02
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Україна може отримати велику суму від Світового банку: названо умови

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Всесвітній банк надасть Україні на початку 2020 року допомогу, якщо країна буде проводити приватизацію і відкриє ринок землі.

Як повідомили в Міністерстві фінансів в Facebook. Зокрема, мова йде про:

  • продовженні зваженої фіскальної політики та ефективної політики управління державним боргом;

  • подальше впровадження реформи корпоративного управління в державних банках і формуванні наглядових рад;

  • впровадженні обороту землі і механізмів фінансової підтримки фермерів;

  • приватизації державних підприємств з метою знищити корупцію і збільшити інвестиції в українську економіку.

Україна може отримати велику суму від Світового банку: названо умови

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"Ці та інші заходи можуть дозволити Україні отримати фінансову підтримку від Світового банку вже на початку 2020 року", – підсумували в Мінфіні.

Представники Кабінету міністрів України відзначили плани знизити розмір державного боргу до 55% на кінець 2019 року, а також сформувати наглядові ради в Ощадбанку та Укрексімбанку до кінця поточного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація 16 жовтня в Вашингтоні зустрілась із заступником директора Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном. Говорили про нову програму співпраці.

За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 року зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

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Теми
Інвестиції в Україну кредитування України
Місце
Україна
Тег
Всесвітній банк
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