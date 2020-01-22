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22 січня • оновлено в 11:58
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Україна може отримати другий транш допомоги від ЄС: журналіст назвав дату

1.4т
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Другий і останній транш допомоги Україні від Євросоюзу на 500 млн євро може бути виділено у лютому 2020 року.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter. "Цілком можливо, що другий і останній транш макрофінансової допомоги Європейської комісії для України в розмірі 500 млн євро може бути випущений у лютому. Перший транш був випущений у листопаді 2018 року", – повідомив Йозвяк.

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Допомога надається у вигляді кредиту, який треба буде повернути. Наприклад, перший транш Україні виділили з відсотковою ставкою у 1,25%. Борг треба погасити до квітня 2033 року. Гроші дали на проведення низки реформ (податкової системи, енергосектору, соцполітики, корпоративного управління на держпідприємствах).

Україна може отримати другий транш допомоги від ЄС: журналіст назвав дату

Як повідомляв OBOZREVATEL. у грудні 2018 року Євросоюз перерахував Україні перший транш макроекономічного кредиту на 500 млн євро.

У жовтні 2019 року стало відомо, що Україна узгодила план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
кредитування України
Місце
Україна
Теги
Європейська Комісія кредит макрофінансова допомога
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что это за помощь, которую надо будет вернуть с процентами?
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0
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
надо менять название страны,Траншелвания,Траншленд,Транш на майдани.
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Северг Олег
Северг Олег
С пометкой "молния" . Офигеть. Им в шапку кидают милостыню и у них праздник... Живут от транша до транша. Как их не тошнит то ? Как у них одновременно уживается вот такое вот стояние на коленях и попрошайничество с такими пафосными эпитетами которые они на право и на лево развешивают - "рЭволюия гЫдности".. "нЭбЭсная сотня" и т.д. Гидность блин.. тьфу.
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6
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Хо Хол
Хо Хол
Северг Олег, именно так. С пометкой молния. Еще праздничный день сделают.
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