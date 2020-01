Україна може отримати другий транш допомоги від ЄС: журналіст назвав дату

Другий і останній транш допомоги Україні від Євросоюзу на 500 млн євро може бути виділено у лютому 2020 року.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter. "Цілком можливо, що другий і останній транш макрофінансової допомоги Європейської комісії для України в розмірі 500 млн євро може бути випущений у лютому. Перший транш був випущений у листопаді 2018 року", – повідомив Йозвяк.

Допомога надається у вигляді кредиту, який треба буде повернути. Наприклад, перший транш Україні виділили з відсотковою ставкою у 1,25%. Борг треба погасити до квітня 2033 року. Гроші дали на проведення низки реформ (податкової системи, енергосектору, соцполітики, корпоративного управління на держпідприємствах).

