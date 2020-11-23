Україна може опинитися на межі банкрутства й втратити кредити МВФ: "слуги" готують нові правила обліку для бізнесу

Україна вже кілька тижнів живе практично з "порожнім гаманцем". За підсумками року, за різними оцінками, бюджет недоотримає близько 100-150 млрд грн. І хоча податкова наповнює скарбницю стахановськими темпами, перевиконуючи план, грошей катастрофічно не вистачає. Кабінет міністрів уже фактично оголосив бюджетний дефолт (відсутність можливості фінансувати прописані в бюджеті витрати).

На цьому тлі президент Володимир Зеленський зібрав робочу групу для перегляду правил введення обов'язкового обліку обігу для фізосіб-підприємців. І якщо "слуги" вкотре зважаться на експеримент над країною, зовсім скоро коштів може не вистачити навіть на захищені статті: пенсії й зарплати.

OBOZREVATEL проаналізував заяви політиків, позиції зацікавлених сторін, а також поспілкувався з низкою "слуг народу" й зібрав головні нововведення, які можуть фактично нівелювати чесний облік обігу і призвести до бюджетного колапсу.

Перше – потрібно скасувати п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу. Інакше РРО (реєстратори розрахункових операцій: касові апарати і податкові програми) повинні встановлювати тільки ті підприємства, чий дохід перевищує 1 млн грн. Але перевірити дохід без РРО буде неможливо. Якщо не скасувати цю норму, сама ідея введення обліку буде знівельована: ті, хто приховує обіг, продовжать це робити.

Друге – не можна допустити перенесення термінів введення РРО. Зараз немає жодної аргументованої причини перенесення термінів запуску нових правил. Податкове навантаження після введення обліку ніяк не зміниться, ба більше, фіскали вже розробили безкоштовні програми на телефони, які також служать як РРО, враховують всі операції, направляють дані в податкові та дозволяють видавати чеки. Тобто гроші на купівлю касового апарату витрачати не обов'язково. Єдине, що зміниться, – податкова побачить реальний обіг компаній.

Третє – повинні бути рівні умови як для інтернет-торгівлі, так і для звичайних магазинів та кіосків. Зараз робоча група обговорює варіанти фіскалізації електронної комерції. І якщо для них створять окремі умови, це фактично зруйнує принцип рівності.

Четверте – ліміти для "єдинників" не можна прив'язувати до мінімалки. Окремі "мислителі" пропонують закріпити обіг у мінімальних зарплатах. Фактично це прирече українців на бідність: мінімалку вже давно потрібно значно підвищувати, насамперед для того, щоб хоча б частково вивести зарплати з тіні. Досвід 2017-го показав, що такий крок дозволяє наповнити податками бюджети всіх рівнів, а отриманий ефект компенсує додаткові витрати на зарплати бюджетників. Але якщо разом із різким підвищенням мінімальної зарплати злетять ліміти для фізосіб-підприємців, це призведе до ще більшої тінізації економіки.

П'яте – не можна допустити скасування штрафних санкцій за відсутність РРО. Якщо під час перегляду правил приберуть покарання за їх порушення, це повністю знищить саму ідею введення справедливого обліку. Без покарання стимулу платити податки, на жаль, не буде. Податкова культура в Україні залишає бажати кращого. Далеко не всі бізнесмени розуміють, що сплата податків – борг перед країною.

Шосте – не можна скасовувати механізм "кешбек", який підтримує "білий" бізнес. За новими правилами, українець, який не отримав чек, може поскаржитися до податкової й повернути собі вартість товару. Такий механізм – найкращий контроль. Це зобов'яже бізнес використовувати реєстратори й не ухилятися від сплати податків.

Або чесні податки, або Україна залишиться без кредитів

МВФ уже дав зрозуміти, що кредиту цього року не буде. Цілком можливо, що транш зволікатиметься і в 2021-му. Якщо ж обов'язкові РРО скасують, грошей взагалі не буде. Справа в тому, що введення обов'язкового обліку з 1 січня 2021-го – одна з умов кредитної програми.

Програма з МВФ

Впровадження касових реєстраторів також передбачено і в Меморандумі про макроекономічну допомогу з боку ЄС. Тобто якщо ми порушимо ці норми, Україна взагалі ризикує залишитися без підтримки у вигляді кредитів, економіка ще більше піде в тінь, а країна опиниться на межі банкрутства.

Водночас, якщо ми навчимося чесно платити податки, можемо зовсім обійтися без кредитів. Ось кілька наочних цифр:

обсяг тіньового обігу в Україні становить 846 млрд грн (!), говориться в дослідженні компанії Ernst & Young;

заниження обігу фізосіб-підприємців (т. зв. ФОПів) щорічно призводить до втрати щонайменше 2,5 млрд грн, згідно зі звітом CASE-Ukraine. Реальна ж цифра може бути в рази вищою;

44,8% ВВП України перебуває в тіні, йдеться в оцінках МВФ.

Якщо ввести справедливий облік обігу, скоротити частку тіньової економіки, Україна може отримати більше, ніж всі кредитні транші МВФ разом узяті.

Один із найважливіших кроків на цьому шляху – обов'язковий облік обігу фізосіб-підприємців. Справа в тому, що за законом вони можуть сплачувати єдиний податок (і не платити всі інші), якщо їхній обіг не перевищує певні ліміти. Левова частка "єдиноподатників" вже давно отримує більше й повинна платити повні податки. Але не робить цього. Відсутність обліку призводить до того, що податковій фактично потрібно "вірити на слово" – враховувати той обіг, який їй показують. А ефективних методів контролю немає.

OBOZREVATEL продовжує стежити за розвитком подій. І в разі, якщо робоча група Зеленського ухвалить рішення, які поставлять під загрозу наповнення бюджету, співпрацю з міжнародними організаціями та майбутнє всієї країни – на прізвища назве всіх відповідальних за такий крок.