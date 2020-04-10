Україна має 3 тижні, щоб не впасти: Шмигаль озвучив план виходу з кризи

Україна буде виходити з карантину, як мінімум, до липня, а зараз у країни є два сценарії боротьби з COVID-19. Згідно з гіршим, кількість хворих у день людей може досягати 2000.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до Кабміну з проханням не припиняти карантинні заходи, як мінімум, найближчі три тижні. Це дозволить Україні піти за оптимістичним сценарієм поширення хвороби. Також він сказав, що пік може наступити після Пасхи.

"Ті країни, де стався пік, і вони пішли вниз, звичайно, можуть починати говорити і готувати людей до завершення карантинних заходів і "розігріву" економіки. Поки, дуже помірно і плавно, але ми рухаємося вгору, на жаль. І ось той переломний момент, який, сподіваюся, настане після Пасхи, коли ми почнемо рухатися вже вниз за кількістю виявлених хворих, загальною кількістю хворих, за кількістю, на жаль, померлих", – заявив Шмигаль.

Також він показав графік, на якому показані оптимістичний і песимістичний сценарії. Відповідно до першого, на піку захворюваності в Україні буде заражатися близько 400 осіб у день, а ВВП "просяде" на 5%. Найгірший сценарій передбачає більше 2000 нових випадків у день і падіння ВВП на 15%.

Денис Шмигаль озвучив план виходу з кризи Скріншот з відео

Для цього вживається низка заходів. Частина з них спрямована на боротьбу з хворобою (превентивні заходи, ізоляція чутливих груп, допомога медикам і тд), а частина – на підтримку економіки (співробітництво з МВФ, зміна моделі карантину, виплати безробітним і тд).

Також прем'єр-міністр анонсував стратегію на найближчі місяці. До травня Україна буде продовжувати сидіти на карантині, з травня по червень у країні почнуть відновлювати працездатність (створять робочі місця, дадуть кредити бізнесу і тд), а з червня по липень почнуть відновлювати роботу громадського транспорту, завершать навчальний рік 2019-2020 і дозволять відвідувати зони відпочинку. Шмигаль зазначив, що цей план усе ще допрацьовується.

"Цей план у роботі, ми працюємо над цим практично цілодобово. Як тільки він буде готовий, відшліфований, одразу буде представлений. Повірте, він буде одним із кращих серед наших країн-сусідів. В ньому і кредитні канікули, і рефінансування кредитів, підтримка малозабезпечених і безробітних", – сказав він.

Прем'єр поділився планами і щодо людей, які працювали за кордоном, а зараз повернулися в Україну. Для них теж будуть розроблені спеціальні програми кредитування.

"Буде кредитна програма, яка буде називатися "Нові гроші". Крім того, бізнесу, який не брав кредити і працював "у білу", ми будемо готові під гарантії держави або гарантовані державою кредити забезпечити в розмірі піврічного фонду оплати праці", – розповів Шмигаль.

Крім того, Денис Шмигаль заявив, що в травні уряд створить 500 тисяч робочих місць і в цьому ж місяці карантин буде ослаблений і українці вийдуть на роботу.

Денис Шмигаль озвучив план виходу з кризи Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в травні українці вийдуть на роботу.