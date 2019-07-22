Україна отримає $6-8 млрд до кінця року: з'явилися нові факти про програму МВФ

Україна до кінця 2019 року може підписати нову кредитну програму з МВФ на $6-8 млрд.

Такий прогноз у своєму звіті дають аналітики Raiffeisen, повідомляє "Інтерфакс". Кредитами держава покриватиме старі позики.

"З урахуванням прихильності президента Володимира Зеленського до реформ, новий уряд зможе до кінця 2019 року укласти нову трирічну програму з Фондом на суму $6-8 млрд", — йдеться в документі.

Аналітики підкреслюють, що 40% виплат за валовим зовнішнім бором України припадає на 2020-2021 роки (у 2020 році — $16,8 млрд, у 2021-му — $18,5 млрд). У зв'язку з цим уряду потрібно почати нову програму співпраці з МВФ у найкоротші терміни.

За словами представника президента України в Кабінеті міністрів Андрія Геруса, переговори про нову співпрацю з МВФ відновляться у вересні. Як повідомляє "Інтерфакс", план України — й надалі співпрацювати з фондом.

"У вересні відновляться переговори про нову співпрацю з МВФ. План України — продовжити співпрацю з МВФ. Будуть різні питання і пропозиції, щось пропонуватимемо ми зі свого боку, що ми хочемо виконати, зробити, вписати в меморандум, а щось — вони. На щось ми погоджуватимемося, на щось ні, буде переговорний процес", — сказав представник президента в Кабміні.

Герус висловив бажання, щоб питання ціни на газ для населення було "більш м'яко" відображене у меморандумі з Фондом, тому що це "вже питання не просто економічне, а політичне". "Я думаю, що ми це побачили під час цих виборів", — зазначив він.

МВФ Укрінформ

Представник президента в Кабінеті міністрів також вважає, що з української сторони повинна бути ініціатива щодо антикорупційних реформ.

"Щоб ми самі це писали, щоб нас не потрібно було примушувати це робити, натомість ми самі взяли на себе зобов'язання і швидко це зробили. І щоб у вересні була нова програма, і ми могли восени цього року отримати новий транш МВФ, щоб у нас була макроекономічна стабільність, і економіка могла розвиватися", — підкреслив Герус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в липні 2019 року Україна почне готувати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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