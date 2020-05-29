Україна домовилася з МВФ: Шмигаль озвучив суми і терміни трьох траншів

Україна отримає від МВФ кредит за 18-місячною програмою у розмірі 5 мільярдів доларів, перший транш очікується вже на початку червня.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 29 травня.

Шмигаль озвучив суми і терміни кредитів від МВФ

"5 червня ми очікуємо підписання договору про отримання першого траншу. Програма на 18 місяців, кредит на 5 років, сума 5 млрд доларів і це кредит за програмою stand-by за спрощеними умовами, які дозволять нам спокійно рухатися в подоланні наслідків коронакризи, які вже є", – розповів Шмигаль.

За його словами, перший транш в 1,9 млрд доларів Україна повинна отримати 5-6 червня, восени – 1,6 млрд доларів, і ще 1,5 млрд доларів наступного року.

Як писав OBOZREVATEL, Україна буде повертати кредит МВФ під 2,6% річних, тоді як середня ставка становить 2,5%. Напередодні президент Володимир Зеленський також провів переговори з главою МВФ, відзвітувавши про результати.