Україна через нову ініціативу "слуг" щодо машин може втратити мільярди

Бюджет України через ідею "слуг народу" скасувати акциз при розмитненні авто (законопроєкт №3704) може втратити 8 млрд грн. Ці гроші вже закладені в проєкт головного фінансового документа країни.

Про це стало відомо з розрахунків Міністерства фінансів України, які потрапили в розпорядження OBOZREVATEL. Так, з 25 листопада 2018-го по 22 лютого 2019-го (період, коли можна було розмитнити авто зі знижкою в 50%) за рахунок розмитнення авто бюджет Пенсійного фонду отримав 8 млрд грн.

За рахунок цього підвищили пенсії 10,3 млн осіб (7,8 млн отримали в середньому 337,27 грн і 2,1 млн – в середньому 1205 грн). Крім цього, значно зросли митні платежі і відповідні податкові надходження до державного бюджету України.

Тепер же "слуги народу" пропонують скасувати акциз. Ті українці, які вже розмитнили авто, опиняться в програшній ситуації. І ті, хто порушував закон і відмовлявся платити податки, заощадять кілька тисяч євро.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).