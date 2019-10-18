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18 жовтня • оновлено в 16:23
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Україна через курс долара втратить 20 мільярдів: Кабмін перерахував бюджет

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Кабінет міністрів подав правки до державного бюджету на 2019 рік. Деякі статті витрат збільшили, водночас загальна сума зменшиться на 20 млрд грн через міцний курс долара.

Про це йдеться в поправках до головного фінансового документа країни, які Міністерство фінансів подало 18 жовтня. "Аналіз надходжень свідчить про те, що доходи від митних платежів цього року не будуть виконані через більш міцний курс гривні до долара США і євро (фактичний середній обмінний курс за дев'ять місяців поточного року склав 26,4 грн/$, тоді як передбачалося 28,2 грн/$). Тому в проєкті змін до Державного бюджету на 2019 рік передбачене зниження плану доходів Державного бюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн", – пояснили у відомстві.

Україна через долар втратить 20 мільярдів: бюджет перерахують

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Зміни враховують необхідність збільшити фінансування за окремими бюджетними програмами, зокрема:

  • змінами до Державного бюджету було виділено 1 млрд грн для додаткового фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт", що дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.

  • Підвищили фінансування військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних силах. Так, витрати на національну безпеку й оборону будуть підвищені на 1,4 млрд грн.

  • Також збільшиться фінансування заходів щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб із інвалідністю (на 787 млн грн), щоб поліпшити їхню забезпеченість технічними та іншими засобами реабілітації.

  • За пропозицією Міністерства розвитку громад і територій збільшено видатки на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла (на 300 млн грн) і на надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам.

  • Через низьке використання коштів за програмами підтримки АПК їхнє фінансування буде знижене на 750 млн грн.

  • Також відбувся перерозподіл через затримки у створенні Фонду Президента України щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді, фінансування якого у 2019 році зменшиться на 800 млн грн до 200 млн грн.

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
бюджет Верховна Рада України
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