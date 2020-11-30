Україна буде домовлятися з США щодо реструктуризації кредитів, – Арахамія

Україна планує ініціювати переговори з Адміністрацією новобраного президента США Джо Байдена стосовно часткової реструктуризації боргів.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в інтервю телеканалу "Україна 24". За його словами, переговори з США щодо часткової реструктуризації зовнішніх боргів українська влада збирається провести на початку 2021 року.

"Стратегія наша яка? Дочекатися поновлення Адміністрації США, оскільки вони, так би мовити, основний кредитор або стейкхолдер, який впливає на всіх кредиторів – якірний такий. І з новою адміністрацією, оскільки позиція України для них важлива і близька, провести переговори щодо часткової реструктуризації боргу", – сказав Арахамія.

При цьому він зазначив, "супергеніального рішення", щоб "віддати всі свої кредити, які ви накопичували 10 років за один раз", у влади поки немає. "Такого просто не буває", - підсумував глава пропрезидентської фракції.

За останніми даними Міністерства фінансів, загальний держборг України становить близько 2,338 трлн грн (близько 85,1 млрд дол). За перші пів року 2020 року сума боргу в доларах виросла на 0,8%, а в гривнях – майже на 10%! Але вже в серпні Мінфін відзвітував про зменшення боргу в гривневому еквіваленті на 16,9 млрд грн. Зокрема, трохи зменшився борг за облігаціями внутрішньої державної позики і заборгованість перед МВФ.

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