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Удар по "Північному потоку-2": країна-ЄС відмовила Кремлю через Україну

18.9тЧитати матеріал російською

Данія відмовила "Газпрому" Росії в будівництві "Північного потоку-2" в своїх водах.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогаз-Україна". Головна причина відмови – агресія РФ на території України. Раніше в українській компанії заявляли, що таке рішення з боку Данії призведе до зриву виконання плану із запуску газопроводу "Північний потік-2" в кінці 2019-го.

"Якщо росіяни будуть змушені йти цим газопроводом в обхід датських вод, це буде набагато довше і набагато дорожче", – заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Північний потік-2

Північний потік-2

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Удар по "Північному потоку-2": країна-ЄС відмовила Кремлю через Україну

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе більше 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу в рік. Дві гілки газопроводу повинні бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Удар по "Північному потоку-2": країна-ЄС відмовила Кремлю

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
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асп асп
асп асп
Ой ОБОЗ не пиз...и! Об этом знали давно, чуть дороже, но не дольше! А о срыве сроков эт тебе вонючим ху..м по всей морде! Скоро поезда в Крым по мосту пойдут, а вы все Мосфильм, Мосфильм!!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не время расслабляться! Ворог не дремлет! Треба готовиться к перво-апрельскому майдану. Революция дураков ждет своих хероев. Чистите боевые кастрюли,готовьте шины,запасайтесь лечебной коноплей. СУГС три раза!
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Д Алексей
Д Алексей
Макарский Александр, сиди ровно на кадыровско хуйловской бутылке... что то ты разошелся ЛОХ.
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Там всего 12 км обойти Данию, так что нет никакой проблемы.
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