У Зеленського не погодилися з прогнозом МВФ і розповіли, що буде з економікою України

Заступниця глави Офісу президента Володимира Зеленського Юлія Ковалів заявила, що влада не згодна з прогнозом МВФ щодо падіння ВВП України у 2020-му на 7%. Також вона додала, що за їхніми оцінками економіка впаде в поточному році всього на 4,8%.

Про це Юлія Ковалів розповіла в ефірі "Свободи слова" 19 жовтня. "7% – прогноз МВФ щодо падіння ВВП у 2020-му. Але хочу нагадати, що ще в квітні МВФ давав дещо гірший прогноз для України. Якщо ми подивимося на статистику останніх п'яти років, МВФ в більшості випадків досить песимістично оцінює темпи зростання економіки. Насправді, цього року, за оцінками Міністерства економіки, те, що стало основою макроекономічного прогнозу для підготовки бюджету, ми оцінюємо, що падіння ВВП буде не більше, ніж 4,8%", – сказала Ковалів.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд поліпшив оцінку падіння ВВП України у 2020 році до 7,2%. У червневому прогнозі попереджали про 8,2% обвал.

Згідно із Всесвітнім економічним прогнозом МВФ, підвищені також очікування зростання економіки України у 2021 році – з 1,1% до 3%, а у 2025 році МВФ прогнозує зростання ВВП України на 4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в МВФ заявили, що падіння ВВП України за підсумками квітня 2020 року становитиме 8,2%. А ось зростання зарплат за підсумками року рекордно знизиться.

В Україні державний борг досяг позначки 2,3 трлн грн. Проєкт бюджету на 2021 рік розрахований зважаючи на величезний дефіцит, який знову доведеться покривати новими боргами.