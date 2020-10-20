У Зеленського не погодилися з прогнозом МВФ і розповіли, що буде з економікою України

Заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Юлія Ковалів заявила, що влада не згодна з прогнозом МВФ щодо падіння ВВП України в 2020-му на 7%. При цьому вона додала, що за їхніми оцінками економіка впаде в поточному році всього на 4,8%.

Про це Юлія Ковалів розповіла в ефірі "Свободи слова" 19 жовтня. "7% – прогноз МВФ щодо падіння ВВП в 2020-му. Але хочу нагадати, що ще в квітні МВФ давав дещо гірший прогноз для України. Якщо ми подивимося на статистику останніх п'яти років, МВФ в більшості випадків досить песимістично оцінює темпи зростання економіки. Насправді, в цьому році, за оцінками Міністерства економіки, те, що стало основою макроекономічного прогнозу для підготовки бюджету, ми оцінюємо, що падіння ВВП буде не більше, ніж 4,8%", – сказала Ковалів.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд поліпшив оцінку падіння ВВП України у 2020 році до 7,2%. У червневому прогнозі попереджали про 8,2% обвал.

Згідно з Всесвітнім економічним прогнозом МВФ, підвищені також очікування зростання економіки України у 2021 році – з 1,1% до 3%, а у 2025 році МВФ прогнозує зростання ВВП України на 4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в МВФ заявили, що падіння ВВП України за підсумками квітня 2020 року складе 8,2%. А ось зростання зарплат за підсумками року рекордно знизиться.

В Україні державний борг досяг позначки 2,3 трлн грн. Проєкт бюджету на 2021 рік розрахований з урахуванням величезного дефіциту, який знову доведеться покривати новими боргами.