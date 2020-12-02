У відносинах з МВФ команда Зеленського діє подібно до уряду Януковича, – Аслунд

Уряд президента України Володимира Зеленського повторює політику четвертого очільника країни Віктора Януковича у співпраці з Міжнародним валютним фондом – гальмуючи реформи, намагаються отримати гроші, тому найближчим часом Україна ризикує не отримати жодного кредиту.

Про це у колонці "Ситуація похмура. Чому Україна навряд чи отримає транш МВФ", яку публікує видання НВ, пише американський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"З березня 2020 року президент керував не тільки відкатом реформ, які проводять за нього, але і реформ, розпочатих його попередником Петром Порошенком", – наголошує експерт.

"Якщо Зеленський повністю не змінить свою політику і кадри, я сумніваюся, що МВФ пропонуватиме його уряду кредити", – зазначив він.

Він зауважив, що представники владної та урядової команди висловлюють зовсім недоречний оптимізм щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом та отримання Україною чергового траншу. "Реальна ситуація, в якій перебуває Україна, набагато похмуріша", – застерігає Аслунд.

"Проблеми, що оточують команду Зеленського, тривожно накопичуються. Якщо український уряд докорінно не перегляне свою поточну економічну політику і політичну траєкторію, він навряд чи отримає будь-які кошти МВФ, Світового банку чи Європейського Союзу, поки Володимир Зеленський залишається президентом. Проблеми, з якими стикається його команда, численні і глибокі", – наголосив Андерс Аслунд.

Він нагадав вимоги МВФ для продовження співпраці з Україною: незалежність Національного банку України; подолання корупції та продовження роботи антикорупційних органів; судова реформа. За всіма цими напрямками робота була провалена – керівництво НБУ змінили на людей з оточення Зеленського, роботу антикорупційних органів заблоковано через рішення Конституційного суду, судову реформу фактично зупинено. Також уряд Зеленського не виконує й інші вимоги МВФ щодо поліпшення корпоративного управління та внесення змін до закону про Фонд гарантування вкладів.

За його словами, уряд Зеленського також не надав переконливих пропозицій про те, як розвіяти побоювання МВФ, викликані невиконанням Україною зобов’язань.

"Зеленський, схоже, не розуміє, що МВФ серйозно ставиться до своїх умов і не хоче, щоб до нього ставилися лише як до джерела дешевих кредитів. На відміну від українського уряду, воно зосереджено на структурних реформах, які дозволили б українській економіці зростати зі швидкістю від п’яти до восьми відсотків на рік, а не мінімальними темпами", – наголосив економіст.

"Схоже, що у президента більше немає панівної парламентської більшості, і він не зацікавлений у формуванні реформістської", – також додав він.

"На жаль, це знайома історія. У відносинах з МВФ команда Зеленського все більше діє подібно до українського уряду Януковича 2010−2014 років, який уклав влітку 2010 року резервну угоду, але так і не отримав наступних траншів", – нагадав Андерс Аслунд. Він додав, що адміністрація Януковича не турбувалася про реформи, а лише двічі на рік відправляла пів дюжини високопосадовців до Вашингтона для переговорів з МВФ і урядом США.

"Оточення Зеленського страждає тією ж проблемою. Вони не слухають того, що насправді говорить МВФ. Натомість їм здається, що офіційні представники МВФ дуже ввічливі щодо них і уважні до України. Це їх приводить до абсолютно неправильного висновку, що Україна отримає дешеві кредити. Мені часто хочеться, щоб співробітники МВФ підвищували голос, щоб їх розуміли краще", – підсумував Андерс Аслунд.