У США заявили про нові санкції проти "соратників Путіна" за втручання у вибори

Mакроекономіка 12:19, 13.06.2020 Оновлено: 13:17, 13.06.2020

Голова Комітету палати представників з іноземних справ США Еліот Енгель представив двопартійне законодавство, яке засуджує зв'язок президента РФ Володимира Путіна з бізнесменом Євгеном Пригожиним і закликав ввести нові санкції.

"Резолюція Палати представників закликає до санкцій проти Пригожина і його кремлівських партнерів за їх триваючі напади на Сполучені Штати та їхніх союзників", – йдеться у повідомленні на сайті комітету.

Санкції США

У США впевнені, що "ферма ботів" Пригожина "явно втручалася у вибори 2016 і 2018 років, проводячи кампанії дезінформації проти американського народу, тоді як його найманці з групи Вагнера брали участь у насильницьких і підривних операціях в Україні, Сирії, Лівії, країнах Африки на південь від Сахари".

"Ми повинні ввести додаткові санкції проти Пригожина й інструментів, які він продовжує використовувати для підриву інтересів Америки, і працювати з нашими партнерами по Європейському Союзу, щоб спонукати їх зробити аналогічні кроки", – сказав Енгель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники американської розвідки заявили, що Росія втручається у вибори президента США 2020 року і підтримує переобрання чинного президента США Дональда Трампа.

Зі свого боку американський президент спростував такі заяви. Він назвав їх "дезінформацією, яку поширюють демократи".

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