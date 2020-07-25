У США розповіли, чи зможе "Газпром" добудувати "Північний потік-2" після санкцій

Нові санкції США, якщо будуть застосовані, швидше за все зможуть сповільнити, але навряд чи зупинять завершення будівництва "Північного потоку-2".

Про це виданню "Голос Америки" заявив директор Каспійського політичного центру Ефган Ніфті. "Можливо, знайдуться інші кораблі і компанії, які братимуть участь в цьому процесі. Я думаю, що на даний момент ці санкції перешкоджають або, по крайней мере, затримують процес завершення будівництва", – передбачає експерт.

Він також зазначає, що, якщо "Газпром" все-таки завершить будівництво "Північного потоку-2", йому доведеться конкурувати із збільшенням пропозицією з боку різних постачальників газу, у тому числі з поставками СПГ, причому в умовах більш низьких цін. Незважаючи на те, що в Європі зростає попит на енергоносії, у неї є можливості для диверсифікації своїх енергетичних поставок. Це є ключем до забезпечення енергетичної безпеки Європи, вважає експерт.

"В цілому ми спостерігаємо значне зниження цін на вуглеводні, що позначається на інтересі до інвестицій в нафтові і газові родовища. І ми бачили, як великі компанії скоротили обсяг інвестицій приблизно на 30%. Це додаткова проблема для будівництва газопроводу", – додає Ефган Ніфті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".