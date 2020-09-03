У США придумали покарання для росіян за Навального: сенатор озвучив пропозицію

"Північний потік-2" можуть не добудувати. колаж Обозревателя

Сенатор Том Коттон у відповідь на новину про те, що в Німеччині виявили в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути групи "Новачок", запропонував зупинити будівництво "Північного потоку-2". Це, за словами політика, дозволить "притягнути росіян до відповідальності".

"Зупиніть трубопровід "Північний потік-2", щоб притягнути до відповідальності росіян", – написав сенатор-республіканець на своїй сторінці Twitter.

Том Коттон закликав зупинити Північний потік-2 twitter.com/SenTomCotton

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка Обозревателя

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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