Про локдаун українців попередять за 7 днів, а надзвичайного стану не буде, – Арахамія
У "Слузі народу" заперечують введення в Україні надзвичайного стану через поширення коронавірусу або будь-яких інших жорстких заходів, окрім локдауну. Кабінет міністрів має попередити українців про його введення за 7-10 днів.
Про це на брифінгу в Верховній Раді, який транслював телеканал "Україна 24",заявив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Про надзвичайний стан ніколи не йшлося... Я не думаю, що будуть якісь інші обмежувальні заходи, крім локдаунів", – сказав нардеп.
За його словами, дату локдауну визначатиме Кабінет міністрів. Але, як вважає політик, перед цим Міністерство охорони здоров'я має зробити ретроспективний аналіз ефективності карантину вихідного дня та відзвітувати про це в парламенті 4 грудня.
"Дата (введення локдауну. – Ред.) буде відома як рішення уряду, про яке буде повідомлено парламенту та громадськості мінімум за сім днів, але я думаю, що за десять днів", – підсумував Арахамія.
Що передбачає локдаун?
У країнах, де вводиться локдаун, повністю або частково обмежують вільне пересування та соціальні контакти громадян.
Під час локдауну не працюють практично всі підприємства, установи та організації, зокрема, освітні, розважальні, спортивні, а заклади громадського харчування можуть працювати тільки на доставку або продавати їжу на винос.
Співробітників підприємств, організацій та установ максимально переводять на роботу в онлайн-режимі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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