У "Слузі народу" розділилися думки щодо голосування за бюджет цього тижня

Народні депутати від "Слуги народу" розійшлися в думках про те, чи зможе Верховна Рада проголосувати за державний бюджет на 2021 рік цього тижня.

Так, Олександр Качура за підсумками засідання фракції 14 грудня висловив сумніви, що парламент зможе розглянути документ, однак Данило Гетьманцев дотримується іншої думки. Брифінг транслювався на YouTube-каналі УНН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Качура вважає, що на депутатів чекають "бюджетні день і ніч" під час голосування, яке, ймовірно, відбуватиметься під час позачергових засідань.

"Бюджет цього тижня? Тут є сумніви. Я не бачу, що є підтримка законопроєкту. Є величезна ймовірність, що у нас буде позачергове засідання. І у нас буде "бюджетна ніч", "бюджетний ранок" і "бюджетний вечір". Це буде складний документ, який має врахувати інтереси всіх галузей", – наголосив він.

Зі свого боку Гетьманцев вважає, що ВР все-таки ухвалить бюджет цього тижня. За його словами, голоси для цього знайдуться.

"Прем'єр-міністр (Денис Шмигаль) не озвучив остаточний варіант бюджету. Бюджетний комітет засідає. Я думаю, що ми почуємо відповіді, але певні компроміси досягаються. Підтримка бюджету буде", – сказав нардеп, додавши, що це буде нелегке рішення для його колег.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як у Верховній Раді ведуться торги за підтримку депутатами законопроєкту про бюджет, який мають розглядати 15 грудня.

Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" допускає, що Верховна Рада України насамперед призначить міністрів освіти й енергетики, оскільки ці відомства заблоковані.