У Росії знову обвалився рубль: скільки коштує

Курс рубля в Росії продовжує падіння. У четвер, 26 березня, долар на Московській біржі виріс до 78,97 руб./$. Напередодні біржа закрилася на рівні 78,19 руб./$.

А євро подолало позначку у 86 рублів і подорожчало до 86,19 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Вартість долара в Росії Московська біржа

Як Путін обвалив рубль

Напередодні в середу російська валюта зміцнювалася і навіть дійшла до позначки 76,99 руб./$. Однак після того, як президент Росії Володимир Путін звернувся до росіян з приводу епідемії коронавирусу в РФ курс рубля впав нижче 79 руб./$.

Путін запропонував ввести (а по суті оголосив про введення) двох податків:

виведені за кордон дивіденди і відсотки повинні обкладатися податком в розмірі 15%;

запропонував обкласти податком у 13% доходи по внесках і доходам з цінних паперів росіян, загальний розмір яких перевищує 1 млн рублів (близько 320 тис. гривень).

Росіяни зрозуміли, що їм потрібно терміново забирати гроші з російських банків, а іноземні інвестори – що потрібно ще активніше виводити свої капітали з РФ за кордон. І це на тлі того, що і так за попередній тиждень з Росії вони вивели $1,4 млрд – це історичний рекорд відтоку коштів з РФ

Російський рубль

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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