У Росії обвалився курс рубля: графік

У Росії у вівторок, 10 березня, у момент відкриття валютних торгів обвалився курс рубля.
За даними Московської біржі о 9.25 ранку долар коштував 72,68 руб./$. З 68,57 руб./$ (таким курс було зафіксовано у п'ятницю) він впав відразу на 4,11 руб.
Курс рубля 10 березня
Московська біржа
Також щодо рубля зросло євро – в момент відкриття торгів відразу на 4,9 рублів, до 82,41 руб./євро. Досить швидко курс знизився до 81,11 руб./євро, але потім знову почав зростати не на користь російської валюти.
Станом на 10.25 ранку за київським часом курс російської валюти стабілізувався. Долар коливається на рівні 71,93 руб., євро – 81,96 руб.
Курс валют у Росії 10 березня на 10.25
Московська біржа
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона ухвалена в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз зокрема для тих, хто ухвалвюав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії крах через обвал світових цін на нафту і падіння рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
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