У Росії обвалився курс рубля: графік

У Росії у вівторок, 10 березня, у момент відкриття валютних торгів обвалився курс рубля.

За даними Московської біржі о 9.25 ранку долар коштував 72,68 руб./$. З 68,57 руб./$ (таким курс було зафіксовано у п'ятницю) він впав відразу на 4,11 руб.

Курс рубля 10 березня Московська біржа

Також щодо рубля зросло євро – в момент відкриття торгів відразу на 4,9 рублів, до 82,41 руб./євро. Досить швидко курс знизився до 81,11 руб./євро, але потім знову почав зростати не на користь російської валюти.

Станом на 10.25 ранку за київським часом курс російської валюти стабілізувався. Долар коливається на рівні 71,93 руб., євро – 81,96 руб.

Курс валют у Росії 10 березня на 10.25 Московська біржа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.