У Росії визнали вплив санкцій: заважають боротися з тероризмом

Санкції проти Росії не дають можливості ефективно боротися з міжнародним тероризмом. "Атмосфера взаємних претензій" заважає російським силовикам.

Про це 29 березня у Московському університеті МВС заявив начальник Головного управління з протидії екстремізму Олег Ільїних. "Не можна не відзначити, на нашій діяльності [боротьба з тероризмом] негативно відбиваються кон'юнктурні політичні міркування, атмосфера взаємних претензій — санкцій", — цитує російського силовика видання РИА-Новости.

Як саме санкції заважають боротися з терористами, начальник главку не уточнив. До цього представники профільних російських відомств неодноразово відзначали, що контакти, зокрема, з США щодо тематики боротьби з тероризмом тривають, незважаючи на загострення двосторонніх відносин.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України, санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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