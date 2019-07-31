У Росії визнали, що не можуть відмовитись від долара

У Росії визнали, що не можуть відмовитися від використання долара, щоб пом'якшити санкції. Для цього довелося б перебудувати всю світову фінансову систему.

Про це заявив глава так званого "санкційного" департаменту Міністерств фінансів РФ Дмитро Тимофєєв, передає РБК.

Відійти від розрахунків в доларах країна, обкладена з усіх боків санкціями, хоче, щоб не наражати на штрафах своїх бізнес-партнерів, говориться в матеріалі РБК. За допомогою системи передачі фінансових повідомлень SWIFT США можуть відстежувати і карати банки, які співпрацюють з росіянами, які потрапили до "чорного списку". Однак перейти на повсюдне використання рубля Росія не може через величезну роль американської валюти.

"Підключення до доларової банківській системі дає можливість торгувати практично з усім світом, тому що майже у всіх країнах є розвинена система коррахунків в доларах. Такої системи немає ні у рубля, ні у юаня, ні навіть у євро", - пояснює Тимофєєв.

Кремль

Друга проблема в тому, йдеться в матеріалі, що країнам не зручно конвертувати одну національну валюту в іншу (наприклад, рубль в юань). Щоб так було, російський бізнес повинен сам широко використовувати в розрахунках китайську валюту. Тому майже всюди в світі при конвертації в якості посередника використовують долар.

Зараз Росія намагається знижувати кількість доларових розрахунків у міжнародній торгівлі. Так, в першому кварталі 2019 року, за даними Центробанку РФ, надходження в доларах за російський експорт в Китай вперше опустилися нижче 50% - до 45,7%. А в торгівлі з Індією понад 75% російського експорту оплачувалося в рублях.

Але і тут країни не можуть нікуди подітися від долара. "Якщо Індія платить Росії за поставки в рублях, індійські банки, що обслуговують ці угоди, повинні спершу отримати ці рублі. Вони можуть це зробити тільки через долар", - пояснює в матеріалі РБК колишній старший радник OFAC (підрозділ Мінфіну США щодо санкцій) Брайан О'Тул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в довгостроковому плані вже пішов процес відв'язування від долара і створення системи, яка не буде залежати від американської адміністрації.

"Процес переходу на розрахунки в національних валютах йде. Частка нашої торгівлі, яка обслуговується національними валютами, зараз в районі 18% (приблизно п'ята частина)", – повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

А директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав долар анахронізмом сучасної світової економіки.

При цьому російський економіст Дмитро Некрасов вважає, що загрози Росії про відмову від долара при міжнародних розрахунках приведуть до серйозних наслідків всередині країни. Зокрема, це боляче вдарить по торгівлі нафтою – основній статті російського експорту.

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