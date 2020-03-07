У Росії в шоці: через розрив з ОПЕК втратять мільярди, а нафта впаде

Віцепрезидент "Лукойлу" Леонід Федун підрахував втрати Росії від розриву угоди з Організацією держав-експортерів нафти (ОПЕК). На його думку, країні це обійдеться в $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

Про це пише The Bell. "Поки я в легкому шоці", – сказав Федун. Такі втрати складаються з очікуваного падіння цін на нафту з рівня від 60 доларів за барель (при збереженні угоди з ОПЕК) до приблизно 40 доларів за барель при обсязі російського експорту в 5 мільйонів барелів на день.

Підприємець назвав таке рішення несподіваним і нераціональним. Переговори про майбутнє угоди за участю членів ОПЕК і низки інших видобувачів провалилися 6 березня. Раніше повідомлялося, що учасники угоди, відомої як ОПЕК +, не можуть домовитися через позицію Росії, яка не має наміру ще більше скорочувати обсяги видобутку палива в розрахунку на подальше зниження ціни і готова лише на продовження на поточних умовах.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 6 березня, впали в ході азіатських торгів до мінімуму 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Коронавірус 2019 nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпека.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусів 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей сталася ще в кінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість тих, що заразилися.

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