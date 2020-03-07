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7 березня • оновлено в 14:07
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У Росії в шоці: через розрив з ОПЕК втратять мільярди, а нафта впаде

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Віцепрезидент "Лукойлу" Леонід Федун підрахував втрати Росії від розриву угоди з Організацією держав-експортерів нафти (ОПЕК). На його думку, країні це обійдеться в $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

Про це пише The Bell. "Поки я в легкому шоці", – сказав Федун. Такі втрати складаються з очікуваного падіння цін на нафту з рівня від 60 доларів за барель (при збереженні угоди з ОПЕК) до приблизно 40 доларів за барель при обсязі російського експорту в 5 мільйонів барелів на день.

У Росії в шоці: через розрив з ОПЕК втратять мільярди, а нафта впаде

Підприємець назвав таке рішення несподіваним і нераціональним. Переговори про майбутнє угоди за участю членів ОПЕК і низки інших видобувачів провалилися 6 березня. Раніше повідомлялося, що учасники угоди, відомої як ОПЕК +, не можуть домовитися через позицію Росії, яка не має наміру ще більше скорочувати обсяги видобутку палива в розрахунку на подальше зниження ціни і готова лише на продовження на поточних умовах.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 6 березня, впали в ході азіатських торгів до мінімуму 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Раніше нафту помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавируса в Китаї.

  • Коронавірус 2019 nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпека.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусів 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей сталася ще в кінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість тих, що заразилися.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Тег
нафта
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
А так красиво все начиналось у рашки в 2013 году - алимпиада в сочи за 60 млрд. дол., нефть по 130 дол., весь мир в кармане, новые завоевания и свершения.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Дегенераты ,надо думать для чего это зделали, во первых надо уронить сланцевые компании ваших хозяев,а у нас в бюджете нефть по 40 бакинских рублей.
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сибирский ватник
сибирский ватник
А че это Россия в шоке?Скорей весь мир в шоке а нам может так надо.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Он Алекс, шланг, тебе ли судить дурачок? ....ахахахаха
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Он Алекс
Он Алекс
сибирский ватник, а че всему миру до уровня жизни на РФ? Че перестанете продавать ? А жить за что? РФ это бензоколонка ....ахахахаха
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