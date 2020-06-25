У Росії сильно упав курс рубля: графік

Андрій Довгань Mакроекономіка 12:11, 25.06.2020

У Росії у четвер, 25 червня, обвалився курс рубля до долара. Станом на 11:45 за Києвом американська валюта подорожчала на 44 копійки, досягнувши позначки в 69,30 руб./$.

При цьому вартість євро спочатку злетіла з 77,85 руб./євро до 78,28 руб./євро, а потім відкотилася до початкового рівня.

Курс валют в Росії на Московській біржі
(Investing.com)
Курс валют в Росії на Московській біржі
(Investing.com)

Офіційний курс Центробанку РФ на 25 червня:

  • долар – 68,83;

  • євро – 77,75.

Офіційний курс валют в РФ
(cbr.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 25 червня встановився на позначці 26,65 грн. Таким чином він виріс на 4 копійки. Євро при цьому подешевшав на 5 копійок і зупинився на позначці 30,06 грн.

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

Корнієнко зізнався, що назвав жінку "корабельною сосною", але це не Аллахвердієва

Третьякова відреагувала на скандал із дітьми "низької якості": українці дали оцінку

Кравець із "Кварталу 95" розповіла, чи збирається йти в політику

Їдьте додому, я розберуся, – Зеленський вийшов на мітинг до шахтарів

Депутат-педофіл ховався в Києві під ім'ям померлого в РФ брата: деталі скандальної справи