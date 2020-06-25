У Росії сильно упав курс рубля: графік

У Росії у четвер, 25 червня, обвалився курс рубля до долара. Станом на 11:45 за Києвом американська валюта подорожчала на 44 копійки, досягнувши позначки в 69,30 руб./$.

При цьому вартість євро спочатку злетіла з 77,85 руб./євро до 78,28 руб./євро, а потім відкотилася до початкового рівня.

Курс валют в Росії на Московській біржі (Investing.com)

Курс валют в Росії на Московській біржі (Investing.com)

Офіційний курс Центробанку РФ на 25 червня:

долар – 68,83;

євро – 77,75.

Офіційний курс валют в РФ (cbr.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 25 червня встановився на позначці 26,65 грн. Таким чином він виріс на 4 копійки. Євро при цьому подешевшав на 5 копійок і зупинився на позначці 30,06 грн.