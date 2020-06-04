У Росії рубль перейшов до падіння незважаючи на ціни на нафту

Курс рубля в Росії вперше за довгий час почав падати. На Московській біржі в четвер, 4 червня, долар подорожчав майже на 27 копійок, піднявшись до 68,92 руб./$.

Євро також подорожчав – його вартість піднялася до 77,22 руб./євро (плюс 7 копійок). Про це свідчать дані торгів станом на 10:05 за київським часом.

Біржовики радять спекулянтам активно купувати іноземну валюту. Це відбувається незважаючи на зростання цін на нафту.

Курс валют в Росії investing.com

Курс валют в Росії investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіка Росії через коронакризу і обвал цін на нафту в квітні 2020 року впала на 12%.

В уряді Росії збираються закривати дірки в бюджеті за рахунок продажу населенню "народних" облігацій Мінфіну (ОФЗ-н) та їхніх аналогів в регіонах.